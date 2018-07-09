09 июля 2018, понедельник

Участницу нападения на ветерана АТО Вербича приговорили к условному сроку

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Обвиняемая Екатерина Лапинская получила условный срок
Фото: censor.net.ua

Обвиняемая Екатерина Лапинская получила условный срок

Подольский районный суд Киева приговорил к трем годам лишения свободы условно участницу нападения на ветерана АТО Дмитрия Иващенко (Вербича) Екатерину Лапинскую.

Нападение на ветерана АТО, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича было совершено вечером 2 мая в Киеве. Трое парней и две девушки в масках ударили ему в спину, после чего набросились с ножами и молотком. Подозреваемых задержали 6 мая в Харькове.

Согласно приговору суда, обнародованному в Едином реестре судебных решений, Лапинская признала свою вину, согласилась понести за совершение преступления средней тяжести наказание и заключила сделку со следствием, передает Украинская правда.

На судебном заседании обвиняемая также публично извинилась перед пострадавшим.

Таким образом, суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное группой лиц) и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в один год. Лапинскую освободили из-под стражи.

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