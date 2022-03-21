«Собирал информацию о технике ВСУ». В Волынской области задержали белорусского шпиона — СБУ 21 марта, 16:29 Цей матеріал також доступний українською Сотрудник СБУ (Фото:Управління СБ України у Волинській області/Facebook)

СБУ сообщает, что задержала белоруса в Волынский области, который собирал информацию о размещении и передвижении техники ВСУ.

«Гражданин Беларуси проживал в приграничном регионе Волыни несколько лет и даже женился на местной жительнице. Время от времени он ездил в Беларусь по личным делам. Во время одной из таких поездок белоруса завербовали иностранные спецслужбы», — сообщает пресс-служба ведомства.

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Ведомство отмечает, что мужчине белорусские спецслужбы поставили задачу шпионить за размещением и передвижением военной техники ВСУ.

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«Испугавшись последствий своих действий, шпион планировал бежать в Беларусь. Однако его вовремя задержали сотрудники спецслужбы. В ходе обыска у него нашли фото военной техники ВСУ, а также ведомственные документы одного из местных советов Волыни», — подчеркивает ведомство.

Мужчине сообщили о подозрении по части 1 статьи 114 о шпионаже. За нее предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под стражей.

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