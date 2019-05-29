Убытки и человеческие жертвы. Как затопило Закарпатье Вчера, 21:47 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке ДСНС Украины в Закарпатской области Убытки и человеческие жертвы. Как затопило Закарпатье ДСНС Украины в Закарпатской области

Люди не покидали своих домов и ночью спасали скот, который был заблокирована в хлевах. Нынешний паводок впервые с 2001 года привел к человеческим жертвам.

Минулого тижня Закарпаття накрила потужна хвиля дощів. За два дні 21 та 22 травня випала місячна норма опадів.

А у ніч на четвер, 23 травня, у басейні Ужа рівень води перевищив історичний максимум. Села Турянської долини та Ужгород опинилися під загрозою підтоплення.

Левова частка дощу в ніч на четвер пройшлася по території басейну річки Уж.

«До цього найвищий рівень води тут фіксувався під час катастрофічного паводка в 1998 році - 348 см відносно нуля посту», — повідомив на прес-конференції наступного дня в.о. голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас.

У соцмережах ширяться знімки та відеокадри стихії.

Чому стаються повені?

Подекуди вода, стрімко наступаючи на хати, затоплювала все: городи, зеленину в парниках, підвали та хліви. Великі дерева, які попадали від сильної течії, утворили природну дамбу і змінили напрямок ріки, тож вся вода попрямувала просто на подвір'я.

Люди не покидали своїх осель і вночі рятували худбу, яка була заблокована в хлівах: кролів, курей, свиней відносили по можливості до сусідів. В селах потоками води зносило та розвертало мости. У одному лише селі Тур’я Поляна затопило 48 хат.

У більшості населених пунктів немає захисних споруд, через особливості гірського ландшафту тут відсутні заплави, і це посилює ризик підтоплення.

Саме відсутністю та переважно забудовою заплав на річках Закарпаття пояснює часті повені в краї Петро Тєстов, аналітик благодійної організації «Екологія-Право-Людина».

Жертви

Нинішній паводок призвів до людських жертв — вперше з 2001 року, коли під час стихії загинуло 15 закарпатців.

У селищі Воловець п’ятикласник на перерві вибіг за школу, подивитися, як піднялася річка Вича та не втримався і впав у воду. Товариш, який хотів його впіймати, не зміг втримати хлопця. Тіло знайшли наступного ранку за три км від місця події.

Тепер батьки і громада звинувачують директора і керівництво школи в тому, що довкола школи не було жодної огорожі. Її встановили тільки наступного дня після трагедії.

Протягом трьох днів стихійне лихо на Закарпатті зачепило 94 населені пункти в десяти районах області.

У прес-центрі Закарпатської ОДА повідомили, що регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій класифікувала паводок як надзвичайну ситуацію природнього характеру регіонального рівня.

Це рішення дає підстави попросити Кабінет Міністрів виділити кошти для ліквідації наслідків стихії з резервного фонду бюджету.

За попередніми підрахунками, стихія завдала чималих битків: 100 млн грн шкоди водному господарству та близько 50 млн — сільському.

Зараз рівень води в річках, які протікають у зонах ризику, — насамперед у низинній течії Боржави на Іршавщині та Виноградівщині - почав знижуватися.

Однак синоптики прогнозують цього тижня знову потужні зливи, грози та град.

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