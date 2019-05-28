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Убийство водителя BlaBlaCar: экс-бойца Правого сектора приговорили к пожизненному заключению

Вчера, 15:32
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Убийство водителя BlaBlaCar: экс-бойца Правого сектора приговорили к пожизненному заключению - фото

Скриншот с видео ICTV

Голуба задержали в 2016 году в Хмельницкой области

Бывшего бойца Правого сектора Дмитрия Голуба, обвиняемого в убийстве водителя онлайн-сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова, приговорили к пожизненному лишению свободы.

Как передают Українські новини со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области, соответствующее решение принял во вторник, 28 мая, Киево-Святошинский районный суд столицы.

Отметим, что второй подозреваемый, гражданин России Луан Кингисепп погиб в марте 2019 года в результате взрыва в квартире в Киеве.

Напомним, Голуба задержали 4 августа 2016 года в Хмельницкой области.

Тарас Позняков исчез в Киево-Святошинском районе примерно в 35 км от Киева 4 апреля 2016 года.

Утром он выехал из Львова в столицу на собственном автомобиле, взяв неизвестного попутчика через онлайн-сервис BlaBlaCar, однако на место так и не доехал.

Его машину позже обнаружили под Киевом.

Теги:   Правый сектор BlaBlaCar Приговор Убийство

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