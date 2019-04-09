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Убийство ветерана АТО Олешко: суд продлил арест трем фигурантам дела

Сегодня, 02:37
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Убийство ветерана АТО Олешко: суд продлил арест трем фигурантам дела - фото

hromadske.ua

Трем фигурантам убийства "Сармата" продлен арест на 2 месяца

Печерский районный суд Киева продлил арест трем фигурантам убийства экс-бойца АТО с позывным "Сармат" Виталия Олешко, сообщает Громадське.

"Печерский суд продлил на 2 месяца арест трем фигурантам убийства... "Сармата": Александру Обухову, Максиму Владимиренкову и Евгению Бродскому", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сторона обвинения просила продлить содержание под стражей подозреваемых, акцентируя внимание на рисках их побега, давлении на свидетелей, уничтожения вещественных доказательств.

Адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства и просили применить к подозреваемым альтернативную меру пресечения. Защитники отмечали, что подозрение необоснованное и на их подзащитных оказывают давление.

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева продолжил содержание под стражей предполагаемому организатору убийства активиста Виталия Олешко Михаилу Сигиде до 13 апреля.

Напомним, Виталия "Сармата" Олешко застрелили 31 июля в Бердянске Запорожской области. Он был добровольцем батальона Донбасс, участвовал в боях за Иловайск.

Теги:   Убийства Виталий Олешко

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