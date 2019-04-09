Убийство ветерана АТО Олешко: суд продлил арест трем фигурантам дела Сегодня, 02:37 650 Цей матеріал також доступний українською hromadske.ua Трем фигурантам убийства "Сармата" продлен арест на 2 месяца hromadske.ua

Печерский районный суд Киева продлил арест трем фигурантам убийства экс-бойца АТО с позывным "Сармат" Виталия Олешко, сообщает Громадське.

"Печерский суд продлил на 2 месяца арест трем фигурантам убийства... "Сармата": Александру Обухову, Максиму Владимиренкову и Евгению Бродскому", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сторона обвинения просила продлить содержание под стражей подозреваемых, акцентируя внимание на рисках их побега, давлении на свидетелей, уничтожения вещественных доказательств.

Адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства и просили применить к подозреваемым альтернативную меру пресечения. Защитники отмечали, что подозрение необоснованное и на их подзащитных оказывают давление.

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева продолжил содержание под стражей предполагаемому организатору убийства активиста Виталия Олешко Михаилу Сигиде до 13 апреля.

