Тройное убийство в Харькове и ДТП. Правоохранители рассказали новые детали 16 июля, 20:12 Подозреваемый в убийстве (Фото:Харьковская областная прокуратура / Facebook)

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства тройного убийства в Харькове, а также смертельного ДТП.

В Харьковской прокуратуре сообщили, что днем, 16 июля, 20-летний мужчина убил в квартире по улице Метростроителей в Харькове свою 10-летнюю сестру, мать и отчима. У всех погибших обнаружены ножевые ранения.

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После этого злоумышленник вызвал такси. Под угрозой применения ножа он отобрал автомобиль у водителя, а сам дальше поехал по городу.

В результате его вождения в районе перекрестка проспекта Героев Труда и Гвардейцев Широнинцев произошло ДТП. На месте аварии погиб 52-летний мужчина, переходивший в это время дорогу по пешеходному переходу.

Решается вопрос относительно сообщения о подозрении задержанному. После этого прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее глава Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко рассказал, что подозреваемый объяснил свои действия тем, что в него «вселился Люцифер».