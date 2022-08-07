Терактом в Еленовке РФ пыталась дискредитировать поставки вооружения в Украину — разведка 7 августа, 00:51 РФ убила украинских военнопленных в Еленовке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Представитель ГУР МО Украины, член координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов заявил, что Россия совершила теракт в Еленовке для дискредитации поставок вооружения в Украину.



«Собственно, с начала этой страшной трагедии и страшного фарса, который мы видели со стороны русских, — это и была фальсификация. От первых сообщений о применении и намеренном обстреле высокоточным оружием HIMARS — это была спецоперация против поставок Украине западного высокоточного вооружения. Это была спецоперация с целью дестабилизации украинского общества и деморализации украинских военнопленных. С самого начала это была фальсификация, но мир быстро разоблачает такие вещи», — заявил Юсов в эфире украинского телемарафона.



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Он отметил, что события в Еленовке осложнили также переговоры об обмене пленными.

«Скорее, это осложнило переговоры, понятно, что они и без того были трудными, в частности потому, что кое-кто в России считает, что они могут диктовать условия — это не так», — заявил Юсов.

3 августа в ГУР Министерства обороны сообщили, что российские оккупанты не собирались проводить обмен военнопленными и совершили умышленное убийство защитников Украины в Еленовской колонии, чтобы скрыть пытки и ненадлежащие условия их содержания.



Генеральный прокурор Украины Андрей Костин ранее заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.



29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.



Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.



Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.



29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

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