«Злостное сопротивление полиции случается каждый день». О резонансном убийстве в Днепре, нападениях на патрульных и предателях в форме — интервью NV 11 сентября, 13:42 NV Премиум Евгений Пикалов, руководитель департамента внутренней безопасности Нацполиции (Фото:Александр Медведев / NV)

На сколько увеличилось количество случаев насилия в отношении полицейских с началом войны и как в МВД ищут коллаборантов, NV рассказал Евгений Пикалов, руководитель департамента внутренней безопасности Нацполиции.

В конце августа произошел резонансный инцидент в Днепре, где патрульный застрелил мужчину, автомобиль которого остановили для проверки по подозрению в нарушении правил дорожного движения. Во время задержания потенциальный нарушитель атаковал сначала полицейского, потом его напарницу, после чего и получил пули.

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В Госбюро расследований начали исследовать правомерность применения правоохранителем табельного оружия. Полицейского, который стрелял, пытаясь защитить напарницу, задержали по факту превышения полномочий. Сейчас суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Все эта история всколыхнула общественное мнение и вызвала значительную публичную дискуссию с участием профессиональных юристов и топ-чиновников: имел ли право полицейский стрелять в человека без предупреждения?

В руководстве МВД довольно осторожно комментируют эту историю. В частности, глава ведомства Игорь Клименко заявил, что все нужно изучить объективно, а на основные вопросы должно ответить следствие. Однако добавил, что есть очевидные вещи: «Если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами должны соблюдать законодательство, вести себя согласно установленным нормам и однозначно — не бить полицейских».

Что произошло в Днепре? Кого еще могут привлечь к ответственности? Как часто нападают на правоохранителей и имел ли право патрульный стрелять без предупреждения? Об этом NV пообщался с Евгением Пикаловым, главой Департамента внутренней безопасности (ДВБ) Нацполиции. Именно эта структура занимается в МВД защитой полицейских, а также выявлением и документированием правонарушений, совершенных ими.

Кроме этого, Пикалов рассказал, как во время войны ДВБ проверяет правоохранителей и ищет среди них коллаборантов.

— В конце августа в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину, который оказал сопротивление. Сейчас происходит следствие и окончательные выводы сделает суд. Но вы лично для себя разбирали эту ситуацию? Какие выводы сделали?

— Безусловно, мы эту ситуацию для себя разбирали. Внутренняя безопасность является подразделением Национальной полиции, которое непосредственно документирует правонарушения, совершенные работниками полиции. А также документирует правонарушения, совершенные в отношении работников полиции. Конкретно в данном случае наше подразделение осуществляет оперативное сопровождение уголовного производства, которое расследуется Государственным бюро расследования (ГБР). И мы как участники уголовного процесса сейчас имеем определенные ограничения по толкованию и предоставлению комментариев о нашей позиции как подразделения, или моей — как руководителя. Более того, кроме уголовного производства сейчас продолжается еще и служебное расследование.

— То есть кроме производства ГБР есть еще собственное служебное расследование?