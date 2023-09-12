Трагедия в Днепре. За рубежом полицейские также не всегда делают предупредительные выстрелы, когда есть угроза жизни — представитель Нацполиции

12 сентября, 13:29
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Евгений Пикалов, руководитель департамента внутренней безопасности Нацполиции (Фото:Александр Медведев / NV)

Евгений Пикалов, руководитель департамента внутренней безопасности Нацполиции (Фото:Александр Медведев / NV)

Автор: Наталья Роп

В Нацполиции убеждены, что нужен прозрачный судебный процесс, чтобы выяснить, почему патрульный в Днепре застрелил человека.

Суд должен изучить и проанализировать много факторов, чтобы определить, имел ли право патрульный в Днепре применить огнестрельное оружие к нарушителю.

Об этом в интервью NV рассказал Евгений Пикалов, глава Департамента внутренней безопасности (ДВБ) Нацполиции.

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Речь идет о резонансном инциденте, произошедшем в конце августа, когда патрульный застрелил мужчину, автомобиль которого остановили для проверки по подозрению в нарушении правил дорожного движения. Во время задержания потенциальный нарушитель атаковал сначала полицейского, а затем его напарницу, после чего и получил пули.

Теги:   Полицейские Нацполиция

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