Убийство украинца в Ирландии: обвиняют подростка из Сомали

В столице Ирландии, Дублине, 17-летнему подростку из Сомали предъявили обвинение в убийстве украинского юноши Вадима Давыденко.

Об этом сообщает BBC.

Обвиняемого в субботу доставили в окружной суд Дублина, где ему официально предъявили обвинение. Имя подозреваемого не разглашают из-за его возраста.

Во время заседания присутствовали социальный работник и назначенный судом опекун, которые представляют интересы несовершеннолетнего. Суд оставил парня под стражей, его поместили в центр для несовершеннолетних Oberstown в Дублине. Следующее слушание назначено на вторник.

Напомним, трагедия произошла 15 октября после 11 часов утра в одном из комплексов временного проживания в Дублине, предназначенном для людей, которые ищут международной защиты.

В результате нападения погиб 17-летний украинец Вадим Давыденко, еще один подросток из Украины и женщина, которая, вероятно, работала в заведении, получили ранения.

Факт гибели украинского парня подтвердили в Посольстве Украины в Ирландии.

Премьер-министр Ирландии, вице-премьер, представители правительства и украинская община в Дублине выразили шок и соболезнования в связи с убийством.

По данным журналистов, Вадим Давыденко прибыл в Ирландию менее чем за неделю до трагедии.