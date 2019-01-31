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Убийство супружеской пары в Николаеве: стрелку объявили о подозрении

Вчера, 17:55
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news.pn

Житель Николаева достал карабин из машины и несколько раз выстрелил в мужчину и женщину

В четверг, 31 января злоумышленнику, расстрелявшему людей в Николаеве, объявили о подозрении. 

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Подозрение объявили в совершении преступления, предусмотренного п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины Умышленное убийство.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины на 72 часа. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Расстрел супружеской пары в Николаеве

В Николаеве на улице Космонавтов возле Ленинского райсуда расстреляли мужчину и женщину. 30 января 2019 года

Напомним, что 30 января в Николаеве на улице Космонавтов возле Ленинского райсуда расстреляли супружескую пару.  Женщина погибла на месте, мужчина скончался в машине скорой по дороге в больницу. Полиция задержала сообщника на выезде из Николаева, там были выставлены посты правоохранителей.

Перед стрельбой в суде решался спор между жителями Одессы и Николаева. Последние проиграли суд и должны были выплатить определенную сумму одесситам. Возле здания суда возник конфликт. Житель Николаева достал карабин из машины и несколько раз выстрелил в мужчину и женщину.

Теги:   Полиция Стрельба Николаев

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