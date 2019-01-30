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Убийство супружеской пары в Николаеве: полиция задержала сообщника стрелка

Вчера, 16:54
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news.pn

Стрелок был задержан на месте преступления

Полиция задержала сообщника николаевского стрелка, который убил супружескую пару на выходе из здания суда. 

Об этом пишет местное издание Свідок.info со ссылкой на сообщение патрульных.

Машину Мерседес Вито, в которой находился беглец, задержали на выезде из Николаева, там были выставлены посты правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на улице Космонавтов возле Ленинского райсуда мужчина расстрелял супружескую пару. Женщина погибли на месте, мужчина скончался в машине скорой по дороге в больницу. Преступника удалось задержать, а его сообщник скрылся.

Перед стрельбой в суде решался спор между жителями Одессы и Николаева. Последние проиграли суд и должны были выплатить определенную сумму одесситам.

Возле здания суда возник конфликт. Житель Николаева достал карабин из машины и несколько раз выстрелил в мужчину и женщину.

Расстрел супружеской пары в Николаеве

В Николаеве на улице Космонавтов возле Ленинского райсуда расстреляли мужчину и женщину. 30 января 2019 года

Теги:   Расстрелы Убийства Николаев

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