Убийство супружеской пары в Николаеве: полиция задержала сообщника стрелка Вчера, 16:54 1842 Цей матеріал також доступний українською news.pn Стрелок был задержан на месте преступления news.pn

Полиция задержала сообщника николаевского стрелка, который убил супружескую пару на выходе из здания суда.

Об этом пишет местное издание Свідок.info со ссылкой на сообщение патрульных.

Машину Мерседес Вито, в которой находился беглец, задержали на выезде из Николаева, там были выставлены посты правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на улице Космонавтов возле Ленинского райсуда мужчина расстрелял супружескую пару. Женщина погибли на месте, мужчина скончался в машине скорой по дороге в больницу. Преступника удалось задержать, а его сообщник скрылся.

Перед стрельбой в суде решался спор между жителями Одессы и Николаева. Последние проиграли суд и должны были выплатить определенную сумму одесситам.

Возле здания суда возник конфликт. Житель Николаева достал карабин из машины и несколько раз выстрелил в мужчину и женщину.