Убийство сотрудника УГО в Киеве: боксера снова взяли под стражу 24 января, 16:37 1623 Цей матеріал також доступний українською Надежда Максимец/Facebook Суд постановил взять подозреваемого под стражу в зале заседания Надежда Максимец/Facebook

Боксера Петра Очеретяного, который в Киеве нанес смертельную травму работнику Управления государственной охраны, снова взяли под стражу.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Данное решение в четверг, 24 января принял Киевский апелляционный суд.

Суд удовлетворил жалобу Киевской местной прокуратуры N6, отменил постановление Печерского райсуда столицы и избрал подозреваемому безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

После принятия решения суд постановил взять подозреваемого под стражу в зале судебного заседания.

Напомним, в среду, 2 января, на улице Саперное поле в Киеве между сотрудником УГО и человеком, который выгуливал собак, произошла драка, во время которой сотрудник УГО получил смертельную травму.

По информации СМИ, подозреваемый – боксер Петр Очеретянный, участвовавший ранее в различных соревнованиях в весовой категории до 90 кг (тяжелый вес).

На следующий день после происшествия он пришел в полицию со своим адвокатом.

Суд принял решение взять под стражу на два месяца с альтернативой залога в 600 тыс. грн 36-летнего боксера, подозреваемого в убийстве на столичном Печерске.

10 января Очеретяного отпустили под залог.