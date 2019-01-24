Убийство сотрудника УГО в Киеве: боксера снова взяли под стражу
Боксера Петра Очеретяного, который в Киеве нанес смертельную травму работнику Управления государственной охраны, снова взяли под стражу.
Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
Данное решение в четверг, 24 января принял Киевский апелляционный суд.
Суд удовлетворил жалобу Киевской местной прокуратуры N6, отменил постановление Печерского райсуда столицы и избрал подозреваемому безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.
После принятия решения суд постановил взять подозреваемого под стражу в зале судебного заседания.
Напомним, в среду, 2 января, на улице Саперное поле в Киеве между сотрудником УГО и человеком, который выгуливал собак, произошла драка, во время которой сотрудник УГО получил смертельную травму.
По информации СМИ, подозреваемый – боксер Петр Очеретянный, участвовавший ранее в различных соревнованиях в весовой категории до 90 кг (тяжелый вес).
На следующий день после происшествия он пришел в полицию со своим адвокатом.
Суд принял решение взять под стражу на два месяца с альтернативой залога в 600 тыс. грн 36-летнего боксера, подозреваемого в убийстве на столичном Печерске.
10 января Очеретяного отпустили под залог.