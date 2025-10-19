В Киеве мужчина из мести убил ее собаку. Спустя более года 28-летнего мужчину суд отправил на принудительное лечение в психиатрическое учреждение строгого режима.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в Facebook. Инцидент произошел в марте 2024 года. Тогда к правоохранителям обратилась киевлянка и рассказала, что решила разорвать отношения со своим 25-летним парнем, а он убил ее собаку — мертвое животное она нашла дома в пакете возле мусорника.

Правоохранители установили, что мужчина избил пса по голове, а затем его удавил. Причиной смерти животного стала механическая асфиксия — удушение.

«За поддержание публичного обвинения прокурорами Шевченковской окружной прокуратуры судом принято решение о применении принудительных мер медицинского характера, госпитализировав обвиняемого в убийстве собаки в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением», — говорится в сообщении.