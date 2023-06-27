Убийство россиянами двух подростков в Бердянске было внесудебной казнью — омбудсмен 27 июня, 22:08 Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец утверждает, что убийство двух 16-летних подростков, Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, во временно оккупированном Бердянске было внесудебной казнью.

«По нашим данным, произошла внесудебная казнь двух украинских подростков», — сказал он в эфире телемарафона.

Лубинец добавил, что он обращался с официальным письмом к российской стороне, в котором призвал российского омбудсмена Татьяну Москалькову содействовать скорейшему возвращению детей на территорию Украины. Также омбудсмен отметил, что он обращался к международным организациям.

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24 июня гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов заявил об убийстве оккупантами двух украинцев-партизан, назвав их «террористами». Погибшими оказались два 16-летних подростка из Бердянска, Тигран Оганнисян и Никита Ханганов.

По данным правозащитников, их застрелили снайперы. Обстоятельства якобы боя, во время которого они погибли, еще непонятны.

Также, правозащитники сообщали, что перед убийством подростков полгода преследовали, в частности, Тиграна похитили, удерживали и пытали в местной полиции.

Накануне сообщалось, что тела подростков родным еще не передали.