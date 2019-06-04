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Убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком: выстрелить мог 14-летний сын полицейского

4 июня, 15:08
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Убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком: выстрелить мог 14-летний сын полицейского - фото

РБК-Украина

Владимир Петровец

Следователи по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком проверяют версию о том, что выстрелить мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Владимира Петровца.

Как сообщает Громадське, в доме Петровца, где отдыхали подозреваемые, кроме взрослых были и дети. В частности, и 14-летний сын Петровца, который также, вероятно, стрелял из оружия.

Также адвокат семьи погибшего 5-летнего мальчика Александр Щербина заявил, что оружие, из которого убили ребенка, пропало с места преступления.

«Собственник помещения имел при себе оружие. Это было его оружие. Ребенок также пользовался оружием и осуществлял выстрелы», — сообщил адвокат.

На вопрос, могло ли быть на месте преступления больше, чем двое подозреваемых, Щербина ответил: «Да, возможно».

«Были изъяты гильзы и патроны, оружие до сих пор не найдено. Из показаний свидетелей усматривается, что оружие было и из него стреляли. Более того, это оружие во время проведения обыска где-то пропало, хотя оно находилось на крыльце дома», — отметил адвокат.

Напомним, 31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

3 июня 5-летний мальчик умер в больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

Обоих подозреваемых полицейских взяли под арест на 60 суток.

Теги:   Переяслав-Хмельницкий

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