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Убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком: полицейским грозит пожизненное заключение

4 июня, 10:37
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Убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком: полицейским грозит пожизненное заключение - фото

НПУ

Прокуратура будет просить об аресте полицейских без права внесения залога

Двум полицейским, которые причастны к убийству пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гаевская, пишет Укринформ.

По словам представителя прокуратуры, полицейским предъявили подозрение в совершении преступлений по п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка), а также ч. 2, 4 ст. 296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением оружия) УК Украины.

«В совокупности за эти преступления им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — добавила Гаевская.

Она уточнила, что в Голосеевском райсуде Киева прокуратура будет ходатайствовать об избрании полицейским меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Напомним, что 3 июня в больнице умер 5-летний мальчик, которого ранили полицейские из Переяслав-Хмельницкого отделения полиции.

31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.

Теги:   Ребенок Смерть Киевская область МВД Украины Пожизненное заключение Переяслав-Хмельницкий

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