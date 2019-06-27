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Полицейские, подозреваемые в убийстве 5-летнего ребенка, весь день пили алкоголь — ГБР 

27 июня, 21:06
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Татьяна Тлявова/Facebook

3 июня 5-летний мальчик умер в больнице

Двое сотрудников полиции, которых подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, в день совершения преступления употребляли спиртные напитки в течение всех суток, сообщил глава ГБР Роман Труба.

Об этом сообщает Громадське.

«Нами практически почасово, поминутно установлено их местонахождение после смертельного выстрела. Они продолжали вести обычный образ жизни, а именно они злоупотребляли спиртными напитками целый день, целый вечер и даже в течение ночи», — рассказал он.

По словам Трубы, к сожалению, медицина сейчас на таком этапе, что нельзя установить точное время и точную минуту употребления спиртных напитков.

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31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

3 июня 5-летний мальчик умер в больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.

Обоих подозреваемых полицейских взяли под арест на 60 суток. Им может грозить пожизненное заключение.

Теги:   Роман Труба Убийства Полиция

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