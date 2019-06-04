Убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком: полицейские отказались давать показания 4 июня, 16:31 Цей матеріал також доступний українською РБК-Украина Один из подозреваемых Иван Приходько РБК-Украина

Подозреваемые в убийстве 5-летнего мальчика полицейские из Переяслава-Хмельницкого Киевской области отказались давать показания.

Об этом Украинской правде сообщили адвокаты подозреваемых.

По словам адвоката Андрея Казацкого, его подзащитный Владимир Петровец отказался свидетельствовать в связи с тем, чтобы его показания не были использованы для привлечения к ответственности его близких лиц.

«Мы не давали показаний пока… По состоянию на 31 мая отказался от дачи показаний мой подзащитный, когда еще не был моим клиентом, а после того даже и не предлагали больше», — отметил адвокат второго подозреваемого Ивана Приходько Андрей Чичиркин.

По словам адвокатов, Владимир Петровец и Иван Приходько также отказались проходить судебно-медицинское освидетельствование и тест на следы пороха.

Напомним, 31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии. 3 июня ребенок умер в больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились вне службы и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

Оба подозреваемых полицейских взяты под арест на 60 суток.

Следователи проверяют версию о том, что выстрелить мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Владимира Петровца.