Убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком: подозреваемых уволили со службы в полиции Вчера, 21:31 Цей матеріал також доступний українською РБК-Украина Один из подозреваемых Иван Приходько РБК-Украина

Руководство Национальной полиции уволило со службы патрульных полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком Киевской области.

Об этом Украинской правде сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

«Это, собственно, самое сильное дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и вынесения решения судом», — сказал он.

Подозреваемые ранее не прошли переаттестацию и были уволены, но позже через суд возобновились в должности.

«Если бы суд тогда не восстановил его на работе, возможно, этой трагедии и не произошло», — отметил Тракало.

Напомним, 31 мая в Киевской области 5-летний мальчик в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. 3 июня ребенок умер в больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.

Двух подозреваемых полицейских взяли под арест на 60 суток. Им может грозить пожизненное заключение.