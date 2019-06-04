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Убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком: отца мальчика госпитализировали

4 июня, 18:00
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Убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком: отца мальчика госпитализировали - фото

Татьяна Тлявова/Facebook

Ребенок умер в больнице

Отцу убитого в Переяславе-Хмельницком мальчика стало плохо и его на носилках забрали врачи скорой помощи, сообщает ТСН.

По информации журналистов, семья погибшего планировала ехать в Киев, потому что они не видели тело убитого Кирилла.

Также родные пока не знают, когда будут похороны.

Напомним, что 3 июня в больнице умер 5-летний мальчик, которого ранили полицейские из Переяслав-Хмельницкого отделения полиции.

31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Обоих подозреваемых полицейских отправили под арест.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.

Теги:   Переяслав-Хмельницкий Убийства

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