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Убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком: оружие до сих пор не нашли

4 июня, 21:42
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Убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком: оружие до сих пор не нашли - фото

полиция

Следователи до сих пор не знают, из какого оружия выстрелили в 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком Киевской области, его поиски продолжаются.

Об этом заявила пресс-секретарь областной прокуратуры Марьяна Гайовская в эфире Громадського.

«Правоохранительные органы принимают меры, чтобы найти это оружие, поэтому сейчас рано говорить, из какого оружия совершили выстрел», — отметила она.

Гайовская отметила, что подозреваемым патрульным полицейским вменяют «умышленное убийство малолетнего ребенка» и «хулиганство с применением огнестрельного оружия», совершенное по предварительному сговору группой лиц.

«По состоянию на сейчас квалификация соответствует обстоятельствам совершенного преступления», — заверила она.

Напомним, 31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии. 3 июня ребенок умер в больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились вне службы и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

Оба подозреваемых полицейских взяты под арест на 60 суток.

Следователи проверяют версию о том, что выстрелить мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Владимира Петровца.

Теги:   Киевская область Переяслав-Хмельницкий Полиция

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