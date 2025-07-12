В Херсонской области россияне убили годовалого мальчика, атаковав двор в селе Правдино (Фото: Олександр Прокудін / Telegram)

В Генштабе ВСУ в субботу, 12 июля, сообщили о ликвидации российских операторов дронов, ответственных за убийство годовалого ребенка в Херсонской области .

Об этом сообщили на странице ведомства в Telegram.

Как рассказали в Генштабе, украинским военным удалось определить направление запуска ударного беспилотника Молния, который атаковал жилой дом в Правдино. Его запустили из района временно оккупированного населенного пункта Голая Пристань.

Украинским бойцам также удалось установить локацию, где находился экипаж российских военных преступников: пятиэтажный нежилой дом в Голой Пристани. В окна этого дома операторы БПЛА Сил обороны в четыре приема направили пять FPV-дронов.

В Генштабе отметили, что в дальнейшем из указанного дома запусков вражеских беспилотников не наблюдали.

«В настоящее время есть основания утверждать, что операторы вражеских ударных дронов, причастных к смерти ребенка, уничтожены», — отметили в ведомстве.

9 июля в селе Правдино Белозерской громады Херсонской области российская армия атаковала с дрона малыша и пожилую женщину, его прабабушку, которые находились во дворе дома. В результате атаки ребенок погиб на месте.

Убитому мальчику по имени Дмитрий был всего год и два месяца.