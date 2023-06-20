Суд избрал меру пресечения подозреваемому в изнасиловании и убийстве девятилетней племянницы в Ивано-Франковской области 20 июня, 14:18 Подозреваемого отправили под стражу (Фото:www.facebook.com/UA.National.Police)

Во вторник, 20 июня подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Ивано-Франковской области взяли под стражу.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.



Меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога подозреваемому избрал Ивано-Франковский городской суд.

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Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — до пожизненного лишения свободы.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Ивано-Франковская областная прокуратура.

19 июня сообщалось, что в Ивано-Франковской области полицейские оперативно задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, в содеянном злоумышленник признался.

Полицейские обнаружили тело ребенка с признаками насильственной смерти в зарослях на территории поселка. Неподалеку нашли и одежду девочки.

В полиции заявили, что в ходе досудебного расследования установлено, что к преступлению причастен 34-летний родственник.

Как выяснили следователи, фигурант в тот день приехал в гости к своему двоюродному брату — отцу девочки. Вскоре ребенок пошел к сестре, а мужчина отправился за ней. Фигурант предложил сократить дорогу и так заманил ее в чащу. Там он изнасиловал и задушил девочку.