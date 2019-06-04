Убийство пятилетнего мальчика: защита одного из полицейских подаст апелляцию 4 июня, 14:14 Цей матеріал також доступний українською Громадське По версии прокуроров, именно Приходько выстрелил из пистолета и попал в мальчика Громадське

Защита полицейского Ивана Приходько, которого подозревают в убийстве пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, будет подавать апелляцию об изменении меры пресечения.

Об этом сообщил его адвокат Андрей Чичиркин, пишет 112 Украина.

«Конечно», — сказал он в ответ на вопрос о дальнейших действиях.

Чичиркин отметил, что в деле есть и другие неустановленные досудебным расследованием лица.

«Мы не можем знать, какое их количество в настоящее время. Вы поймите, они не знают, кто это сделал, даже те участники, которых вы сегодня видели. Как можно признавать моменты, которые не установлены? Сами они не знают, кто это сделал, понимаете?» — добавил он.

Напомним, что 3 июня в больнице умер 5-летний мальчик, которого ранили полицейские из Переяслав-Хмельницкого отделения полиции.

31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.

Подозреваемых в убийстве полицейских арестовали на два месяца без права внесения залога.



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Им может грозить пожизненное заключение.

По версии обвинения, выстрелы в сторону мальчика осуществил именно Приходько.