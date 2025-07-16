Украинская ячейка американской праворадикальной организации The Base взяла на себя ответственность за убийство полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича, которое произошло 10 июля в Киеве.

Как сообщает The Guardian, об этом группировка написала в своем Telegram-канале.

«Убийство полковника СБУ — это не конец, а только начало. Мы продолжим нашу борьбу, пока справедливость не победит», — говорится в сообщении.

В сообщении украинской ячейки The Base заявили о гордости за «товарищей», которые совершили убийство полковника СБУ.

Как пишет The Guardian со ссылкой на источники в сфере борьбы с терроризмом, это заявление называют правдивым. Собеседники издания отметили, что оно может свидетельствовать о причастности организации к организации убийств на территории Украины и одобрении таких действий.

The Base — это радикальная неонацистская группировка, которая пропагандирует идеи превосходства белой расы. Организацию основал в июле 2018 года в США бывший подрядчик Министерства обороны Ринальдо Наззаро.

По данным СМИ, сейчас Наззаро живет в России. Его неоднократно подозревали в связях с российскими спецслужбами, хотя сам он эти обвинения отрицает.

The Base признана террористической организацией в ряде стран, в частности в США, Великобритании и Австралии.

Сам Наззаро отказался комментировать заявление украинской ячейки о причастности к убийству Воронича: «Я лично не причастен к этому инциденту и не знаю, кто в нем виноват».

Убийство полковника СБУ Ивана Воронича — главное

В четверг, 10 июля, в Голосеевском районе Киева был убит сотрудник Службы безопасности Украины. Погибшим оказался полковник СБУ Иван Воронич. Около 09:00 к нему приблизился мужчина и произвел пять прицельных выстрелов из пистолета, после чего скрылся с места преступления.

Воронич получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых скончался на месте.

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак на Radio NV отмечал, что это было заказное убийство — пять выстрелов из оружия с глушителем, никакой ссоры, утро, четко спланированная акция. Убитый работал в спецподразделении СБУ с 2014 года и был причастен к операциям, которые наносили значительный ущерб РФ.

13 июля глава Службы безопасности генерал-лейтенант Василий Малюк сообщил, что во время проведения спецоперации сотрудники СБУ ликвидировали агентов российских спецслужб, которые по заданию ФСБ РФ совершили убийство Воронича.

«По результатам проведения негласных розыскных, активных контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы», — сообщил Малюк.

13 июля полиция сообщила, что убийцы Воронича — граждане другой страны, но не уточнила, какой именно.