Задержан злоумышленник, который развращал детей и убил полицейскую в Черновцах — МВД

5 октября, 14:17
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Правоохранители задержали злоумышленника (Фото:www.facebook.com/rostislavsmirnov)

Правоохранители задержали злоумышленника (Фото:www.facebook.com/rostislavsmirnov)

Задержан мужчина, который развращал детей и убил полицейскую в Черновцах, сообщил советник главы МВД Украины Ростислав Смирнов.

"Теперь официально! Подонок, который развращал детей и убил полицейскую в Черновцах — задержан!», — написал он в Facebook.

По его словам, во время задержания злоумышленник применил оружие.

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www.facebook.com/rostislavsmirnov
Фото: www.facebook.com/rostislavsmirnov

"Больше деталей позже", - написал советник главы МВД.

3 октября в Черновцах Нацполиция проводила операцию по задержанию обвиняемого в растлении несовершеннолетних. Одна полицейская погибла и еще один правоохранитель получил ранения.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Полиция Черновцы Задержание

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