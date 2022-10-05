Задержан злоумышленник, который развращал детей и убил полицейскую в Черновцах — МВД
Правоохранители задержали злоумышленника (Фото:www.facebook.com/rostislavsmirnov)
Задержан мужчина, который развращал детей и убил полицейскую в Черновцах, сообщил советник главы МВД Украины Ростислав Смирнов.
"Теперь официально! Подонок, который развращал детей и убил полицейскую в Черновцах — задержан!», — написал он в Facebook.
По его словам, во время задержания злоумышленник применил оружие.
"Больше деталей позже", - написал советник главы МВД.
3 октября в Черновцах Нацполиция проводила операцию по задержанию обвиняемого в растлении несовершеннолетних. Одна полицейская погибла и еще один правоохранитель получил ранения.