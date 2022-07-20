Шесть лет без Павла Шеремета. Где сейчас фигуранты дела о его убийстве и что важно помнить о самом резонансном преступлении последних лет 20 июля, 07:20 Сюжет Фото Павла Шеремета в день прощания с ним в Киеве, июль 2016 года (Фото:Радио Свобода.)

20 июля 2022 года исполняется шесть лет с тех пор, как в центре Киева был убит журналист Павл Шеремет, который на тот момент работал в Украинской правде.

Правду о его настоящих убийцах Украина не знает до сих пор, в то время как скандальное дело, в котором подозреваемыми стали музыкант и ветеран Андрей Антоненко, боевой медик Яна Дугарь и кардиохирург Юлия Клименко, сейчас фактически оказалась «на паузе».

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К шестой годовщине трагедии НВ напоминает об обстоятельствах убийства Шеремета, расследовании резонансного преступления и судьбе формальных фигурантов дела после начала российского вторжения.

Как был убит Павел Шеремет и каких версий поначалу придерживалось следствие

Летом 2016 белорусский журналист Павел Шеремет жил и работал в Киеве: он писал для Украинской правды (с 2012 года), а также вел различные программы и передачи на украинских радиостанциях и телеканалах.



Утром 20 июля он выехал из дома на утренний эфир своей передачи на Радио Вести — за рулем машины, принадлежавшей его гражданской жене Елене Притуле. В 7:45, когда Шеремет остановился на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, автомобиль взорвался. От полученных травм журналист скончался.

Позже в Генеральной прокуратуре сообщили, что взрывчатка мощностью в 500 г тротила была заложена под автомобиль Притулы в ночь на 20 июля. Устройство было самодельным.

Тогдашний глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе назвала расследование происшествия «делом чести». К тому времени с момента начала реформы МВД не прошло и года.

Полиция квалифицировала гибель Шеремета как умышленное убийство, выделив как приоритетную версию произошедшего убийство в связи с профессиональной деятельностью журналиста.

Автомобиль, за рулем которого был Павел Шеремет, после взрыва / Фото: Украинская правда

В целом следствие сообщило о четырех основных версиях преступления:

профессиональная деятельность Шеремета;

неприязненные личные отношения погибшего с другим лицом;

желание дестабилизировать ситуацию в Украине посредством убийства известного журналиста;



ошибочный выбор цели убийства, поскольку автомобиль принадлежал руководителю УП Елене Притуле.

Следователи начали анализировать видеозаписи объемом более 140 терабайт со 150 камер видеонаблюдения, расположенных в центре столицы, чтобы определить маршрут и личности людей, установивших взрывчатку.

Незадолго до брифинга ГПУ в Сети опубликовали фотографии мужчины и женщины, которые якобы заложили бомбу под автомобиль Притулы.

Менее чем через год со дня трагедии журналисты OCCRP и проекта Следствие.Инфо опубликовали независимое расследование убийства Шеремета, в ходе которого обнаружили доказательства возможной слежки за журналистом со стороны СБУ.

Так, проанализировав видео с камер наблюдения, в ночь перед убийством в доме Шеремета, расследователи заметили «бывшего или действующего сотрудника СБУ» Игоря Устименко. После этого глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что следствие скорректировало свои действия по этому делу, однако не знает о фактах слежки сотрудниками спецслужб.

Через три года пробуксовки в расследовании дела, ошибок следователей и взаимных обвинений разных ведомств в стране сменилась власть, и новый президент Владимир Зеленский, как и когда-то его предшественник на этом посту Петр Порошенко, призвал генерального прокурора, министра внутренних дел, главу Национальной полиции и руководителя Службы безопасности отчитаться о ходе расследования резонансного дела.

Через несколько дней Зеленский, ознакомившись с засекреченными материалами по делу об убийстве Шеремета, заявил, что «результат будет».

Скандальная « сенсация» от МВД и трое подозреваемых

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков по делу об убийстве Шеремета. В тот же день был проведен громкий брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве.

Тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала и с согласия Генеральной прокуратуры объявила о подозрении фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

По данным следствия, Антоненко якобы был организатором убийства Шеремета, а волонтер Юлия Кузьменко — непосредственным исполнителем. Дугарь, по мнению правоохранительных органов, исполняла роль разведчицы, фотографируя камеры внешнего видеонаблюдения неподалеку от места преступления.

Имена двух других лиц — супругов Владислава и Инны Грищенко, участников АТО, известных по позывным Буча и Пума, которых ранее задержали «в связи с причастностью к другим преступлениям» - также фигурировали на брифинге. Владислав Грищенко следствие назвало специалистом по взрывчатке, а возможную роль его жены в совершении преступления описали словами о том, что она имела «жесткие лидерские качества». Однако впоследствии их дело было выделено отдельно.

Основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета, по этой версии, была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране, заявил 12 декабря замглавы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль. В то же время, он не смог конкретизировать, кто и с какой целью хотел дестабилизировать обстановку в Украине.

В Украинской правде, с которой сотрудничал Шеремет, усомнились в том, что группа волонтеров могла организовать убийство известного журналиста в подобных целях, не имея заказчика. Промежуточные результаты расследования также вызвали немало вопросов, в частности, к проведенным следствием экспертизам и разногласиям в фактах, и спровоцировали серию масштабных протестов с требованием освободить Дугарь, Антоненко и Кузьменко. Для трех фигурантов дела начались месяцы борьбы в попытках доказать свою непричастность к преступлению.

В конце мая 2020 года следствие изменило подозрение Кузьменко, Антоненко и Дугарь. Согласно новым данным стороны обвинения, Антоненко был уже не организатором убийства, а исполнителем по предварительному сговору, Кузьменко якобы была исполнительницей, а Яна Дугарь — пособницей. Кроме этого, в материалах дела стали фигурировать «неустановленные организаторы преступления».



По состоянию на 20 июля 2020 года с Дугарь, ранее отправленной под домашний арест, были сняты территориальные ограничения и электронный браслет, ее отпустили под личное обязательство.

Юлию Кузьменко суд отпустил под домашний арест 11 августа 2020 года после восьми месяцев в СИЗО. 26 августа 2020 года с нее сняли электронный браслет. Тогда же она обратилась в ЕСПЧ с жалобой на незаконное задержание. В феврале 2021 года она зарегистрировалась кандидатом в народные депутаты от Европейской солидарности на выборах в Раду в 50 округе Донецкой области. Выборы Кузьменко проиграла экс-регионалу Андрею Аксенову.



Андрей Антоненко провел в СИЗО более 500 дней, прежде чем 30 апреля 2021 г. суд отправил его под домашний арест. В мае 2021 года в интервью Радио НВ он рассказал, что суд разрешил ему посещать врачей. «Сейчас у меня нет шести зубов. Я молчу о тех, которые просто ломались, и которые я сейчас лечу. И я молчу о зрении, насколько оно упало. И за это я „благодарю“ Авакова и всех его псов», — рассказал он о последствиях длительного пребывания в СИЗО.

После изменения меры пресечения Антоненко заявил, что будет добиваться уголовной ответственности для прокуроров, которые, по его словам, безосновательно обвинили его в причастности к убийству Шеремета.

Дело, в котором вопросов больше, чем ответов



К быстрому и прозрачному расследованию убийства Павла Шеремета мировое сообщество призывает Украину уже несколько лет. С подобными заявлениями, в частности, выступали представители Европейского союза и послы стран Большой семерки.

Еще в 2020 году, в четвертую годовщину со дня убийства Шеремета, Украинская правда опубликовала ряд вопросов к следствию, сторонам защиты и подозреваемым — на которые так и не был дан ответ в «официальной» версии преступления:

Мотив. Кто и с какой целью убил Павла Шеремета?

К каким именно протестам должно было привести убийство и была ли эта цель достигнута?

Каковы мотивы подозреваемых в исполнении преступления? Они согласились на сотрудничество только из-за общих с организаторами взглядов или же получили ли за это какое-то вознаграждение?

Как следствие вышло на Антоненко, Кузьменко и Дугарь? Действительно ли из-за супругов Грищенко? А если нет, что мешало сделать это раньше?

Связаны ли с убийством Шеремета какие-либо правоохранительные органы? Имеют ли к ним отношение подозреваемые?

Между тем в конце лета 2020 дело об убийстве Павла Шеремета передали в суд, его рассматривает суд присяжных, а Шевченковский районный суд изучал письменные доказательства по делу.

Со временем вера в вину Антоненко, Дугарь и Кузьменко, похоже, пошатнулась даже у президента Владимира Зеленского. На своей большой пресс-конференции 20 мая 2021 года Зеленский заявил, что переписывается с одной из обвиняемых Яной Дугарь.

«Если этих людей осудили незаконно, и то, что они находились за решеткой — мне не все равно… 100%-х доказательств их невиновности еще нет. И я не знаю, простит ли она меня — к примеру, сегодня утром Яна Дугарь мне… мы переписываемся. То есть, мне не все равно, что происходит с этими людьми», — сказал президент. Тогда же Зеленский дал понять, что Аваков не сможет остаться в должности главы МВД, если окажется, что Антоненко, Кузьменко и Дугарь обвинили незаконно.

19 июня 2021 года Дугарь посетила Офис президента и встретилась с Ермаком и его заместителями.



13 июля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку и через два дня Рада его уволила. Заместитель главы МВД Антон Геращенк1о заявил, что уйти в отставку Авакову предложил Зеленский. А нардеп от Слуги народа Ирина Верещук связала отставку Авакова именно с отсутствием доказательств по делу об убийстве Павла Шеремета.

После вторжения России: что с делом Шеремета сейчас и где его фигуранты

28 февраля, через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину, Яна Дугарь обнародовала коллаж из фотографий, свидетельствующих, что все трое главных фигурантов дела Шеремета — сама Дугарь, а также Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко — тем или иным способом помогают защищать Украину.



«Держим строй вместе! И даже мыслей не было покинуть страну и уехать на границу! А нам здесь уже больше двух лет пытаются доказать, что есть риски побега», — написала Дугарь.

Адвокат Юлии Кузьменко Тарас Беспалый в июне 2022 года подтвердил Суспільному этот факт, рассказав, что его подзащитная продолжает работать врачом, а другие подозреваемые — Антоненко и Дугарь — служат в рядах Вооруженных сил Украины, из-за чего судебные заседания по делу Шеремета пока отложены.



«Двое подозреваемых проходят службу в ВСУ [Антоненко и Дугарь], также адвокаты проходят службу, кто-то в ТРО, кто-то в ВСУ. Я не думаю, что это каким-то образом может повлиять на решение, это не смягчающие обстоятельства. Все заседания, которые были назначены включительно по июнь месяц, их нет — с пониманием относятся судьи, прокуроры, к тому, что у нас военное время», — рассказал Суспільному Беспалый.



На последнем судебном заседании рассматривали доказательства стороны защиты, в частности Андрея Антоненко. По словам адвоката, судебное разбирательство этого дела возобновят после завершения военного положения, поскольку адвокаты и подозреваемые находятся на службе.



Яна Дугарь вернулась к работе боевым медиком. За последние месяцы она время от времени выкладывала фото с Донбасса и других фронтовых локаций.



Дугар также благодарила Юлию Кузьменко и ее мужа Петра Кияна за волонтерскую помощь для фронта и боевых медиков.

Рассказывала о боевых собратьях: «Ночь… день… — нет разницы, ведь здесь не считаешь часы, дни недели… Я рада быть с такими, как вы, ребята! Уверена, что могу положиться на вас! Спасибо за дружбу и за службу!» — написала Дугарь 21 мая.

Андрей Антоненко также защищает Украину в рядах ВСУ — как шутит он сам, работает музыкантом в «специальном оркестре Залужного».

Из других его постов можно сделать вывод, что Антоненко помогает Силам специальных операций (ССО) ВСУ.

Антоненко пошел служить с первых дней российского вторжения и еще 28 февраля обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой с просьбой предоставить справку о том, что он может полноправно получать денежное обеспечение в ВСУ. несмотря на «абсурдные обвинения» в деле Шеремета и предыдущие ограничения, наложенные судом.

«Конечно, воюем мы не за деньги, а за Украину, но моя семья за что-то должна существовать, пока их папа на фронте», — пояснил Антоненко.

Кроме того, Андрей Антоненко, известный также как Riffmaster, остается музыкантом: в конце июня вышла его новая песня Герои, а в июле появился официальный видеоряд к треку (без участия самого Антоненко, который продолжает защищать Украину).

«Вашему вниманию официальное видео к новой песне Riffmaster Герои, которое создали и смонтировали Игорь Рак с участием Виктора Придувалова. К сожалению, по понятным причинам мы не смогли отснять полноценный видеоряд, где участвуют как сам Riff, так и его коллеги. Это мы наверстаем после нашей победы!» — рассказали создатели клипа.

Свой трек Riffmaster посвятил погибшим Роману Ратушному и Алексею Чубашеву. А также героям Азова, ССО ВСУ, ВСУ, морской пехоте, ДШВ, пограничникам, ВМС, ПВО, пехоте и патрульным полицейским, защищающим Украину.

Врач и волонтер Юлия Кузьменко, ранее работавшая хирургом в Центре детской кардиологии и кардиохирургии, смогла вернуться на работу только в августе 2021 года Тогда сообщалось, что после значительного перерыва в работе она должна была пройти «адаптацию к рабочему процессу и восстановление практических навыков», поэтому сначала вернулась к работе не в статусе оперирующего хирурга.

Впрочем, и после начала российского вторжения, и сейчас она продолжает врачебную практику в Центре детской кардиологии и кардиохирургии. Параллельно Кузьменко помогает украинской армии как волонтер — за что ее благодарила другая фигурантка дела Шеремета, медик Яна Дугарь.

Средства, собранные недавно на собственной свадьбе, Кузьменко потратила на дроны для ВСУ.

Кроме того, Юлия Кузьменко за последние месяцы консультировала пациентов на освобожденных территориях Киевской области, где российские войска совершали самые жестокие зверства — в частности, в селе Мотыжин.

Она также регулярно публикует сообщения в поддержку ВСУ и недавно призвала украинцев признать и осознать, почему режим Владимира Путина ведет полномасштабную войну с Украиной. «Успокойтесь и посмотрите правде в глаза. Он напал потому, что мы существуем. Точка. Поэтому у нас даже выбора нет, потому что мы хотим существовать, а он мечтает, чтобы мы исчезли. Все очень просто», — написала Кузьменко на следующий день после удара РФ по Виннице.

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