Шесть лет без Павла Шеремета. Где сейчас фигуранты дела о его убийстве и что важно помнить о самом резонансном преступлении последних лет

20 июля, 07:20
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Фото Павла Шеремета в день прощания с ним в Киеве, июль 2016 года (Фото:Радио Свобода.)

Фото Павла Шеремета в день прощания с ним в Киеве, июль 2016 года (Фото:Радио Свобода.)

20 июля 2022 года исполняется шесть лет с тех пор, как в центре Киева был убит журналист Павл Шеремет, который на тот момент работал в Украинской правде.

Правду о его настоящих убийцах Украина не знает до сих пор, в то время как скандальное дело, в котором подозреваемыми стали музыкант и ветеран Андрей Антоненко, боевой медик Яна Дугарь и кардиохирург Юлия Клименко, сейчас фактически оказалась «на паузе».

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К шестой годовщине трагедии НВ напоминает об обстоятельствах убийства Шеремета, расследовании резонансного преступления и судьбе формальных фигурантов дела после начала российского вторжения.

Как был убит Павел Шеремет и каких версий поначалу придерживалось следствие

Летом 2016 белорусский журналист Павел Шеремет жил и работал в Киеве: он писал для Украинской правды (с 2012 года), а также вел различные программы и передачи на украинских радиостанциях и телеканалах.

Утром 20 июля он выехал из дома на утренний эфир своей передачи на Радио Вести — за рулем машины, принадлежавшей его гражданской жене Елене Притуле. В 7:45, когда Шеремет остановился на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, автомобиль взорвался. От полученных травм журналист скончался.

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Позже в Генеральной прокуратуре сообщили, что взрывчатка мощностью в 500 г тротила была заложена под автомобиль Притулы в ночь на 20 июля. Устройство было самодельным.

Тогдашний глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе назвала расследование происшествия «делом чести». К тому времени с момента начала реформы МВД не прошло и года.

Полиция квалифицировала гибель Шеремета как умышленное убийство, выделив как приоритетную версию произошедшего убийство в связи с профессиональной деятельностью журналиста.

Автомобиль, за рулем которого был Павел Шеремет, после взрыва (Фото: Украинская правда)
Автомобиль, за рулем которого был Павел Шеремет, после взрыва / Фото: Украинская правда

В целом следствие сообщило о четырех основных версиях преступления:

  • профессиональная деятельность Шеремета;
  • неприязненные личные отношения погибшего с другим лицом;
  • желание дестабилизировать ситуацию в Украине посредством убийства известного журналиста;
  • ошибочный выбор цели убийства, поскольку автомобиль принадлежал руководителю УП Елене Притуле.

Следователи начали анализировать видеозаписи объемом более 140 терабайт со 150 камер видеонаблюдения, расположенных в центре столицы, чтобы определить маршрут и личности людей, установивших взрывчатку.

Незадолго до брифинга ГПУ в Сети опубликовали фотографии мужчины и женщины, которые якобы заложили бомбу под автомобиль Притулы.

Менее чем через год со дня трагедии журналисты OCCRP и проекта Следствие.Инфо опубликовали независимое расследование убийства Шеремета, в ходе которого обнаружили доказательства возможной слежки за журналистом со стороны СБУ.

https://www.youtube.com/watch?v=MA6OsF10Fa0&feature=emb_imp_woyt

Так, проанализировав видео с камер наблюдения, в ночь перед убийством в доме Шеремета, расследователи заметили «бывшего или действующего сотрудника СБУ» Игоря Устименко. После этого глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что следствие скорректировало свои действия по этому делу, однако не знает о фактах слежки сотрудниками спецслужб.

Через три года пробуксовки в расследовании дела, ошибок следователей и взаимных обвинений разных ведомств в стране сменилась власть, и новый президент Владимир Зеленский, как и когда-то его предшественник на этом посту Петр Порошенко, призвал генерального прокурора, министра внутренних дел, главу Национальной полиции и руководителя Службы безопасности отчитаться о ходе расследования резонансного дела.

Через несколько дней Зеленский, ознакомившись с засекреченными материалами по делу об убийстве Шеремета, заявил, что «результат будет».

Скандальная «сенсация» от МВД и трое подозреваемых

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков по делу об убийстве Шеремета. В тот же день был проведен громкий брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве.

Тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала и с согласия Генеральной прокуратуры объявила о подозрении фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

По данным следствия, Антоненко якобы был организатором убийства Шеремета, а волонтер Юлия Кузьменко — непосредственным исполнителем. Дугарь, по мнению правоохранительных органов, исполняла роль разведчицы, фотографируя камеры внешнего видеонаблюдения неподалеку от места преступления.

Имена двух других лиц — супругов Владислава и Инны Грищенко, участников АТО, известных по позывным Буча и Пума, которых ранее задержали «в связи с причастностью к другим преступлениям» - также фигурировали на брифинге. Владислав Грищенко следствие назвало специалистом по взрывчатке, а возможную роль его жены в совершении преступления описали словами о том, что она имела «жесткие лидерские качества». Однако впоследствии их дело было выделено отдельно.

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Основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета, по этой версии, была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране, заявил 12 декабря замглавы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль. В то же время, он не смог конкретизировать, кто и с какой целью хотел дестабилизировать обстановку в Украине.

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В Украинской правде, с которой сотрудничал Шеремет, усомнились в том, что группа волонтеров могла организовать убийство известного журналиста в подобных целях, не имея заказчика. Промежуточные результаты расследования также вызвали немало вопросов, в частности, к проведенным следствием экспертизам и разногласиям в фактах, и спровоцировали серию масштабных протестов с требованием освободить Дугарь, Антоненко и Кузьменко. Для трех фигурантов дела начались месяцы борьбы в попытках доказать свою непричастность к преступлению.

В конце мая 2020 года следствие изменило подозрение Кузьменко, Антоненко и Дугарь. Согласно новым данным стороны обвинения, Антоненко был уже не организатором убийства, а исполнителем по предварительному сговору, Кузьменко якобы была исполнительницей, а Яна Дугарь — пособницей. Кроме этого, в материалах дела стали фигурировать «неустановленные организаторы преступления».

По состоянию на 20 июля 2020 года с Дугарь, ранее отправленной под домашний арест, были сняты территориальные ограничения и электронный браслет, ее отпустили под личное обязательство.

Юлию Кузьменко суд отпустил под домашний арест 11 августа 2020 года после восьми месяцев в СИЗО. 26 августа 2020 года с нее сняли электронный браслет. Тогда же она обратилась в ЕСПЧ с жалобой на незаконное задержание. В феврале 2021 года она зарегистрировалась кандидатом в народные депутаты от Европейской солидарности на выборах в Раду в 50 округе Донецкой области. Выборы Кузьменко проиграла экс-регионалу Андрею Аксенову.

Андрей Антоненко провел в СИЗО более 500 дней, прежде чем 30 апреля 2021 г. суд отправил его под домашний арест. В мае 2021 года в интервью Радио НВ он рассказал, что суд разрешил ему посещать врачей. «Сейчас у меня нет шести зубов. Я молчу о тех, которые просто ломались, и которые я сейчас лечу. И я молчу о зрении, насколько оно упало. И за это я „благодарю“ Авакова и всех его псов», — рассказал он о последствиях длительного пребывания в СИЗО.

После изменения меры пресечения Антоненко заявил, что будет добиваться уголовной ответственности для прокуроров, которые, по его словам, безосновательно обвинили его в причастности к убийству Шеремета.

https://www.youtube.com/watch?v=6Q9yFuB2mtE

Дело, в котором вопросов больше, чем ответов

К быстрому и прозрачному расследованию убийства Павла Шеремета мировое сообщество призывает Украину уже несколько лет. С подобными заявлениями, в частности, выступали представители Европейского союза и послы стран Большой семерки.

Еще в 2020 году, в четвертую годовщину со дня убийства Шеремета, Украинская правда опубликовала ряд вопросов к следствию, сторонам защиты и подозреваемым — на которые так и не был дан ответ в «официальной» версии преступления:

  • Мотив. Кто и с какой целью убил Павла Шеремета?
  • К каким именно протестам должно было привести убийство и была ли эта цель достигнута?
  • Каковы мотивы подозреваемых в исполнении преступления? Они согласились на сотрудничество только из-за общих с организаторами взглядов или же получили ли за это какое-то вознаграждение?
  • Как следствие вышло на Антоненко, Кузьменко и Дугарь? Действительно ли из-за супругов Грищенко? А если нет, что мешало сделать это раньше?
  • Связаны ли с убийством Шеремета какие-либо правоохранительные органы? Имеют ли к ним отношение подозреваемые?

Между тем в конце лета 2020 дело об убийстве Павла Шеремета передали в суд, его рассматривает суд присяжных, а Шевченковский районный суд изучал письменные доказательства по делу.

Со временем вера в вину Антоненко, Дугарь и Кузьменко, похоже, пошатнулась даже у президента Владимира Зеленского. На своей большой пресс-конференции 20 мая 2021 года Зеленский заявил, что переписывается с одной из обвиняемых Яной Дугарь.

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«Если этих людей осудили незаконно, и то, что они находились за решеткой — мне не все равно… 100%-х доказательств их невиновности еще нет. И я не знаю, простит ли она меня — к примеру, сегодня утром Яна Дугарь мне… мы переписываемся. То есть, мне не все равно, что происходит с этими людьми», — сказал президент. Тогда же Зеленский дал понять, что Аваков не сможет остаться в должности главы МВД, если окажется, что Антоненко, Кузьменко и Дугарь обвинили незаконно.

19 июня 2021 года Дугарь посетила Офис президента и встретилась с Ермаком и его заместителями.

13 июля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку и через два дня Рада его уволила. Заместитель главы МВД Антон Геращенк1о заявил, что уйти в отставку Авакову предложил Зеленский. А нардеп от Слуги народа Ирина Верещук связала отставку Авакова именно с отсутствием доказательств по делу об убийстве Павла Шеремета.

https://www.youtube.com/watch?v=VIC9BXLC5sg&feature=emb_imp_woyt

После вторжения России: что с делом Шеремета сейчас и где его фигуранты

28 февраля, через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину, Яна Дугарь обнародовала коллаж из фотографий, свидетельствующих, что все трое главных фигурантов дела Шеремета — сама Дугарь, а также Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко — тем или иным способом помогают защищать Украину.

«Держим строй вместе! И даже мыслей не было покинуть страну и уехать на границу! А нам здесь уже больше двух лет пытаются доказать, что есть риски побега», — написала Дугарь.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0pySLwKnbhsL1Edhk7u7p1kowNFrAtC9wsuzeyJ83Dw95G2BiGP5kGDLb3vMLocyrl&id=100011183774149&__cft__[0]=AZUhhkuwQxfOWUj_fyG0vT2NEBoLWzmw7VfqzmSullU44lRDUwF-AQcKg6w_7aGKzQ5EwBJfF9vZ_p9MZCH4BUd5Fkf9XOyYxVo-USyIqOAtwkDulYH8jWB62xkB02D9dJCSzCoLr6MBUiPlsdZM7-APuNfCw5S4cRyT0HKwAUec3w&__tn__=%2CO%2CP-R

Адвокат Юлии Кузьменко Тарас Беспалый в июне 2022 года подтвердил Суспільному этот факт, рассказав, что его подзащитная продолжает работать врачом, а другие подозреваемые — Антоненко и Дугарь — служат в рядах Вооруженных сил Украины, из-за чего судебные заседания по делу Шеремета пока отложены.

«Двое подозреваемых проходят службу в ВСУ [Антоненко и Дугарь], также адвокаты проходят службу, кто-то в ТРО, кто-то в ВСУ. Я не думаю, что это каким-то образом может повлиять на решение, это не смягчающие обстоятельства. Все заседания, которые были назначены включительно по июнь месяц, их нет — с пониманием относятся судьи, прокуроры, к тому, что у нас военное время», — рассказал Суспільному Беспалый.

На последнем судебном заседании рассматривали доказательства стороны защиты, в частности Андрея Антоненко. По словам адвоката, судебное разбирательство этого дела возобновят после завершения военного положения, поскольку адвокаты и подозреваемые находятся на службе.

Яна Дугарь вернулась к работе боевым медиком. За последние месяцы она время от времени выкладывала фото с Донбасса и других фронтовых локаций.

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Дугар также благодарила Юлию Кузьменко и ее мужа Петра Кияна за волонтерскую помощь для фронта и боевых медиков.

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Рассказывала о боевых собратьях: «Ночь… день… — нет разницы, ведь здесь не считаешь часы, дни недели… Я рада быть с такими, как вы, ребята! Уверена, что могу положиться на вас! Спасибо за дружбу и за службу!» — написала Дугарь 21 мая.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0TPfuEM1pjY8iudXHYXM1qCC2DQCEiWzVu8pqejiHb942VXScRWvw3SYNJeZazZskl&id=100011183774149&__cft__[0]=AZWNnsYZNzInJKZXhdL7PDIQ_l298rFIMLx6IKzWkBmbkumDWSWimaXSQIE0TVY9Y-5NFW5xt6NvwJzHJW_RPLXLpna_NMu3NFV_ObM-RItjkPJnQalYL25V3cOPj5Qw6o9L7QVKN_M13DLGn2_TSUgmG_FPPK5fFhTlaG-xSPSJKXc4veUGWdCdtJbX_f760Kg&__tn__=%2CO%2CP-R

Андрей Антоненко также защищает Украину в рядах ВСУ — как шутит он сам, работает музыкантом в «специальном оркестре Залужного».

https://www.facebook.com/andrew.antonenko/posts/pfbid0KtoAuKfFxwegfErUBJG61VUu44fuq9eTUmuf61gHMkEV9EdGQjUG5C653qdZ7wVYl?__cft__[0]=AZUCB46vfYfF4vrJQdn7zCYaXx2FLGF7OoyPpx05eGrvwnyE93KAUl3cgjaITZJfwNy63Z-sN1QjsX1R8VVxY1DKzasjqDYTM93gOiHLupFmSqHqpdD20qWtqF2hPHEZltWRHG7QTxtI2_5jIdgWYv18&__tn__=%2CO%2CP-R

Из других его постов можно сделать вывод, что Антоненко помогает Силам специальных операций (ССО) ВСУ.

https://www.facebook.com/andrew.antonenko/posts/pfbid02ReYPHTEMddjWdNgfvzKNnKj2ZMC6dvC4oLHd9Kun4xEQjgjDpPnmXnhWpzKhG1Nzl?__cft__[0]=AZUhS744NyKIsMXE7ZVs2PjhvqvHqrytKp9BbhafiUeQ6PyFcekg5GoKDz5efWea9f7aa1tk0OHsG8QTvaaX-B3CAS-IKb1lnGk4ebRzm2MgetCL5vClUpA_rKdEiBEuY62YF5IxuTQwjU3lenOvMigxfIwX5aXY6JEjq36iHqf_Wg&__tn__=%2CO%2CP-R

Антоненко пошел служить с первых дней российского вторжения и еще 28 февраля обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой с просьбой предоставить справку о том, что он может полноправно получать денежное обеспечение в ВСУ. несмотря на «абсурдные обвинения» в деле Шеремета и предыдущие ограничения, наложенные судом.

«Конечно, воюем мы не за деньги, а за Украину, но моя семья за что-то должна существовать, пока их папа на фронте», — пояснил Антоненко.

Кроме того, Андрей Антоненко, известный также как Riffmaster, остается музыкантом: в конце июня вышла его новая песня Герои, а в июле появился официальный видеоряд к треку (без участия самого Антоненко, который продолжает защищать Украину).

«Вашему вниманию официальное видео к новой песне Riffmaster Герои, которое создали и смонтировали Игорь Рак с участием Виктора Придувалова. К сожалению, по понятным причинам мы не смогли отснять полноценный видеоряд, где участвуют как сам Riff, так и его коллеги. Это мы наверстаем после нашей победы!» — рассказали создатели клипа.

Свой трек Riffmaster посвятил погибшим Роману Ратушному и Алексею Чубашеву. А также героям Азова, ССО ВСУ, ВСУ, морской пехоте, ДШВ, пограничникам, ВМС, ПВО, пехоте и патрульным полицейским, защищающим Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=5WugyHA7X4Q

Врач и волонтер Юлия Кузьменко, ранее работавшая хирургом в Центре детской кардиологии и кардиохирургии, смогла вернуться на работу только в августе 2021 года Тогда сообщалось, что после значительного перерыва в работе она должна была пройти «адаптацию к рабочему процессу и восстановление практических навыков», поэтому сначала вернулась к работе не в статусе оперирующего хирурга.

Впрочем, и после начала российского вторжения, и сейчас она продолжает врачебную практику в Центре детской кардиологии и кардиохирургии. Параллельно Кузьменко помогает украинской армии как волонтер — за что ее благодарила другая фигурантка дела Шеремета, медик Яна Дугарь.

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Средства, собранные недавно на собственной свадьбе, Кузьменко потратила на дроны для ВСУ.

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Кроме того, Юлия Кузьменко за последние месяцы консультировала пациентов на освобожденных территориях Киевской области, где российские войска совершали самые жестокие зверства — в частности, в селе Мотыжин.

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Она также регулярно публикует сообщения в поддержку ВСУ и недавно призвала украинцев признать и осознать, почему режим Владимира Путина ведет полномасштабную войну с Украиной. «Успокойтесь и посмотрите правде в глаза. Он напал потому, что мы существуем. Точка. Поэтому у нас даже выбора нет, потому что мы хотим существовать, а он мечтает, чтобы мы исчезли. Все очень просто», — написала Кузьменко на следующий день после удара РФ по Виннице.

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Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Павел Шеремет Нападение на журналистов Убийство Павла Шеремета Расследование Журналист Сюжет НВ Андрей Антоненко Юлия Кузьменко Яна Дугарь

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Георгий Скударь (Фото:hi.dn.ua)
Военное решение для большого игрока /
Что происходит с Новокраматоским машиностроительным заводом — интервью с Георгием Скударем
20 июля, 07:32
Компании / Рынки
Миллионы украинцев уехали и не спешат возвращаться (Фото:Hiroto Sekiguchi / The Yomiuri Shimbun via Reuters)
Хмельницкий, Деркач, Гут /
Как бизнес предлагает вернуть украинцев в страну и избежать демографической ямы — 7 мнений
20 июля, 07:05
Экономика
Француженки, как правило, не любят быть чрезмерно сексуальными и выбирают золотую середину (Фото:instagram.com/junybreeze)
Просто и шикарно /
Какие вещи модные француженки выбирают летом вместо джинсов
19 июля, 20:40
Красота и мода
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