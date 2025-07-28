Фото Павла Шеремета в день прощания с ним в Киеве, июль 2016 года (Фото: Радио Свобода)

Журналиста Павла Шеремета в 2016 году могли убить по личному приказу диктатора РБ Александра Лукашенко — к такому выводу пришли бывшие белорусские силовики, которые состоят в инициативе BYPOL.

Результаты расследования они опубликовали 28 июля на своем канале в YouTube.

В BYPOL сообщили, что несколько месяцев назад с ними общался бывший сотрудник белорусской спецслужбы, чья информация заслуживает доверия. Он заявил, что убийство Павла Шеремета — дело рук КГБ РБ. И оно сделано по прямому приказу диктатора Лукашенко.

Сильная неприязнь между журналистом и диктатором тянулась еще с 1997 года, когда Шеремет критиковал ситуацию, которая тогда сложилась на белорусско-литовской границе. В BYPOL сообщают, что с течением времени журналист стал для Лукашенко «личным врагом».

Как утверждают расследователи, Шеремета могли убить офицеры белорусского КГБ из спецподразделения Альфа. Прежде всего источник рассказал о Вячеславе Сидоракине и о Юрии Гаркаче, которого в 2022 году приговорили к 4 годам лишения свободы за незаконные действия с оружием.

Сообщается, что еще весной 2012 года председатель КГБ Беларуси Вадим Зайцев назначил Гаркача своим помощником по особым поручениям. На базе Альфы тот создал отдел для выполнения особых заданий. По данным расследователей, Сидоракина завербовали в этот отдел вместе со снайпером Альфы, сыном главы КГБ Александром Зайцевым.

По информации источника BYPOL, Гаркачу предоставили не только отдельный кабинет и черный BMW X5, но и полный доступ к оперативной базе данных. Именно с этого момента, считают расследователи, и началась подготовка к незаконным спецоперациям за пределами Беларуси.

По данным BYPOL, группа регулярно ездила за пределы Беларуси. Гаркач, Сидоракин, Зайцев и еще один сотрудник — Иван Санько — неоднократно посещали Украину с 2012 по 2016 год. В частности, в 2012 году Гаркач получил от Зайцева $15 тысяч наличными — якобы для поездки в Москву.

Расследователи не исключают, что офицеры КГБ могли проводить разведку в отношении Шеремета, который в те годы жил между страной-агрессором Россией и Украиной.

В BYPOL также обратили внимание, что мужчина, которого заметили ночью недалеко от машины Шеремета, может быть похож на Сидорокина, а женщина рядом с ним — на сотрудницу спецподразделения Алмаз Татьяну Козлову, хотя та официально и не пересекала границу с Украиной с 2012 года.

BYPOL — инициатива, созданная бывшими белорусскими правоохранителями, которые не поддерживают режим Лукашенко. В своем расследовании они опираются на документы, показания свидетелей и открытые источники.

Летом 2016 года белорусский журналист Павел Шеремет жил и работал в Киеве: он писал для Украинской правды (с 2012 года), а также вел различные программы и передачи на украинских радиостанциях и телеканалах.

Утром 20 июля он выехал из дома на утренний эфир своей передачи на Радио Вести — за рулем машины, принадлежавшей его гражданской жене Елене Притуле. В 7:45, когда Шеремет остановился на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, автомобиль взорвался. От полученных травм журналист скончался.

Позже в Генеральной прокуратуре сообщили, что взрывчатка мощностью 500 г тротила была заложена под автомобиль Притулы в ночь на 20 июля. Устройство было самодельным.

Тогдашняя глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе назвала расследование происшествия «делом чести». К тому времени с момента начала реформы МВД не прошло и года.

Полиция квалифицировала гибель Шеремета как умышленное убийство, выделив как приоритетную версию происшествия убийство в связи с профессиональной деятельностью журналиста.

Спустя три года пробуксовки в расследовании дела, ошибок следователей и взаимных обвинений разных ведомств в стране сменилась власть, и новый президент Владимир Зеленский, как и когда-то его предшественник на этом посту Петр Порошенко, призвал генерального прокурора, министра внутренних дел, главу Национальной полиции и руководителя Службы безопасности отчитаться о ходе расследования резонансного дела.

Через несколько дней на брифинге с участием главы государства правоохранители объявили имена подозреваемых — военнослужащих Андрея Антоненко и Яны Дугарь, а также детского врача Юлии Кузьменко.

Кузьменко и Антоненко были арестованы, в их квартирах прошли обыски. Дугарь избрали в качестве меры пресечения домашний арест.

С тех пор дело фактически рассыпалось — суд должен начаться с нуля из-за замены присяжных, а доказательства причастности этих трех человек к убийству подвергнуты сомнению.

За три года суд изучил письменные доказательства обвинения, но так и не начал допрос свидетелей, которых насчитывается 270.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года на фронт отправились Антоненко и Дугарь. Кузьменко, в свою очередь, вышла замуж и взяла фамилию Киян и продолжаетмедицинскую и волонтерскую деятельность.

В январе 2024 года по ходатайствустороны защиты Шевченковский райсуд Киеваприостановил рассмотрение дела. Причина — двое из подозреваемых все еще не могут присутствовать на заседаниях из-за боевых заданий на фронте.