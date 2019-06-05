Убийство мальчика: в ГБР заявили, что следователи не требовали принудительной экспертизы на алкоголь из-за выходного
Руководитель регионального управления ГБР Руслан Марчук заявил, что следователи не обратились в суд с ходатайством о принудительном проведения экспертизы на алкоголь и наличие следов пороха на телах подозреваемых в убийстве полицейских.
Об этом сообщает Громадське.
По словам Марчука, следователи думали, что из-за выходного суд не работает.
Напомним, 31 мая в Киевской области 5-летний мальчик в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. 3 июня ребенок умер в больнице.
В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.
После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.
МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.
Двух подозреваемых полицейских взяли под арест на 60 суток. Им может грозить пожизненное заключение.