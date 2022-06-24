Обнародовано первое видео с места подрыва коллаборанта Савлученко в Херсоне

24 июня, 10:31
Цей матеріал також доступний українською
Дмитрий Савлученко был назначен оккупантами фейковым «главой управления семьи, молодежи и спорта» (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashchenko)

Дмитрий Савлученко был назначен оккупантами фейковым «главой управления семьи, молодежи и спорта» (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashchenko)

В соцсетях появилось первое видео с места подрыва во временно подконтрольном РФ Херсоне автомобиля, в котором находился прокремлевский коллаборант Дмитрий Савлученко.

Согласно последним данным, в результате полученных ранений пособник оккупантов скончался на месте происшествия.

На обнародованных кадрах видно, что в момент взрыва его машина находилась возле подъезда многоквартирного дома в одном из дворов города.

Видео дня
Труха
Фото: Труха
ObviousCaptain/Twitter
Фото: ObviousCaptain/Twitter
ObviousCaptain/Twitter
Фото: ObviousCaptain/Twitter

После захвата Херсона российскими войсками Савлученко, будучи сторонником кремлевского режима, сразу же согласился сотрудничать с рашистами, за что был назначен фейковым «главой управления семьи, молодежи и спорта».

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Покушение Херсон Государственная измена Коллаборант Подрыв автомобиля Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X