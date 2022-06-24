Обнародовано первое видео с места подрыва коллаборанта Савлученко в Херсоне 24 июня, 10:31 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Савлученко был назначен оккупантами фейковым «главой управления семьи, молодежи и спорта» (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashchenko)

В соцсетях появилось первое видео с места подрыва во временно подконтрольном РФ Херсоне автомобиля, в котором находился прокремлевский коллаборант Дмитрий Савлученко.

Согласно последним данным, в результате полученных ранений пособник оккупантов скончался на месте происшествия.

На обнародованных кадрах видно, что в момент взрыва его машина находилась возле подъезда многоквартирного дома в одном из дворов города.

Видео дня

Фото: Труха

Фото: ObviousCaptain/Twitter

Фото: ObviousCaptain/Twitter

После захвата Херсона российскими войсками Савлученко, будучи сторонником кремлевского режима, сразу же согласился сотрудничать с рашистами, за что был назначен фейковым «главой управления семьи, молодежи и спорта».

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