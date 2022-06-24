Обнародовано первое видео с места подрыва коллаборанта Савлученко в Херсоне
Дмитрий Савлученко был назначен оккупантами фейковым «главой управления семьи, молодежи и спорта» (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashchenko)
В соцсетях появилось первое видео с места подрыва во временно подконтрольном РФ Херсоне автомобиля, в котором находился прокремлевский коллаборант Дмитрий Савлученко.
Согласно последним данным, в результате полученных ранений пособник оккупантов скончался на месте происшествия.
На обнародованных кадрах видно, что в момент взрыва его машина находилась возле подъезда многоквартирного дома в одном из дворов города.
После захвата Херсона российскими войсками Савлученко, будучи сторонником кремлевского режима, сразу же согласился сотрудничать с рашистами, за что был назначен фейковым «главой управления семьи, молодежи и спорта».
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