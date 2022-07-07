Убийство Кирилла Тлявова: суд продлил меры пресечения, обвиняемый оплатил экспертизу 7 июля, 17:54 Кирилл Тлявов (Фото:Татьяна Тлявова / Facebook)

По делу убийства пятилетнего Кирилла Тлявова Переяславский суд еще на два месяца продлил меры пресечения обвиняемым. На заседании часть участников участвовала по видеосвязи.

Об этом сообщает Суспільне.

Бывший полицейский Иван Приходько еще два месяца проведет в СИЗО, а Дмитрий Кривошей, Владимир Петровец и его сын под залогом. Также на заседании был рассмотрен вопрос оплаты комплексной экспертизы. Ранее адвокат Приходько Виктор Чевгуз настаивал на проведении новой экспертизы, которая должна установить положение мальчика в момент ранения и возможность рикошета.

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«На прошлом заседании сторона защиты не определилась с оплатой комплексной экспертизы. На этом заседании адвокат сказал, что они заплатят за ее проведение. Потому что эта экспертиза не проводится бесплатно», — отметил прокурор. В комментарии Суспільне Виктор Чевгуз подтвердил, что за экспертизу уже заплатили.

«Мы оплатили сегодня экспертизу. Стоимость 20 000 гривен», — отметил адвокат. По делу Кирилла Тлявова еще на этапе досудебного расследования экспертизы проводили. Однако адвокат Чевгуз с результатами не согласился и в комментарии Суспільне сказал, что «выводы противоречат логике и материалам дела».

Следующее заседание по делу будет проведено 31 августа. К этому времени результаты экспертизы должны поступить в суд.

31 мая 2019 в Киевской области пятилетний Кирилл Тлявов попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. 3 июня он скончался в больнице.

По данным следствия, четверо мужчин ради развлечения стреляли из огнестрельного оружия, в результате чего ребенок получил смертельное ранение.

К инциденту причастны четыре человека — двое уже бывших сотрудников полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ. Полицейские находились вне службы и были пьяны.

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