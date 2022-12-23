Убийство Кирилла Тлявова. Суд выпустил из СИЗО четвертого обвиняемого

23 декабря, 17:51
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Иван Приходько (Фото:Никита Галка via Суспільне)

Иван Приходько (Фото:Никита Галка via Суспільне)

Переяславский городской райсуд выпустил из-под стражи четвертого обвиняемого в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова Ивана Приходько. Экс-полицейскому назначили круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает Суспільне из зала суда.

Об изменении меры пресечения ходатайствовали прокуроры. Они просили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета, однако из-за нехватки устройств суд ограничился домашним арестом без браслета и обязал Приходько сообщать в суд об изменении места жительства, сдать документы для выезда за границу и воздерживаться от общения с другими обвиняемыми.

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Прокуроры сослались на решение Европейского суда по правам человека, признавшего условия содержания Приходько ненадлежащими, а срок его пребывания в неволе чрезмерным. ЕСПЧ также обязал государство возместить Приходько более 9 тысяч евро. Прокуроры объяснили, что ЕСПЧ не имеет апелляционной или кассационной инстанции, поэтому решение ЕСПЧ является обязательным для исполнения, поскольку Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.

Адвокат Приходько заявил, что обжалует решение суда и будет просить ночной домашний арест.

31 мая 2019 в Киевской области пятилетний Кирилл Тлявов попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. 3 июня он скончался в больнице.

По данным следствия, четверо мужчин ради развлечения стреляли из огнестрельного оружия, в результате чего ребенок получил смертельное ранение.

К инциденту причастны четыре человека — двое уже бывших сотрудников полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ. Полицейские находились вне службы и были пьяны.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Ребенок Полицейские Переяслав-Хмельницкий Убийство

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