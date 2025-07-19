Застреленный в Киеве 10 июля полковник СБУ Иван Воронич спланировал убийство главаря сепаратистской группировки Призрак Алексея Мозгового в 2015 году, а также участвовал в атаках морских дронов.

Об этом сообщает издание The Times 18 июля со ссылкой на источники.

По информации источников издания, Воронич был заместителем в подразделении полковника Романа Червинского.

Реклама

Украинские разведчики отметили, что убийство Воронича 10 июля стало первым успешным нападением России на высокопоставленного украинского офицера с начала вторжения в 2022 году.

СБУ заявила, что подозреваемые пытались скрыться в селе под Киевом, но были найдены в течение 72 часов и погибли в перестрелке, когда пытались сопротивляться аресту.

Читайте также: Юрий Бутусов Об обстоятельствах убийства полковника СБУ Воронича

The Times также рассказало некоторые факты из биографии полковника. 50-летний Воронич был кадровым офицером разведки из Карпатского региона. Он поступил в СБУ в 1998 году и переехал в Киев, чтобы работать в контрразведке после вторжения России в 2014 году. Его описали как «спокойного, очень тихого человека, который поддерживал себя в отличной физической форме».

Также источники издания рассказали, что Воронич часто соглашался участвовать в опасных операциях. Несмотря на свой возраст он присоединился к спецподразделению СБУ Альфа и участвовал в операциях в тылу врага в Курской области России.

Ранее украинская ячейка американской праворадикальной организации The Base взяла на себя ответственность за убийство полковника Воронича.

Однако в СБУ отметили, что эта информация, предоставленная анонимными источниками, не соответствует действительности, сообщала Украинская правда.

Убийство полковника СБУ Ивана Воронича — главное

В четверг, 10 июля, в Голосеевском районе Киева был убит сотрудник Службы безопасности Украины. Погибшим оказался полковник СБУ Иван Воронич. Около 09:00 к нему приблизился мужчина и произвел пять прицельных выстрелов из пистолета, после чего скрылся с места преступления.

Воронич получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых скончался на месте.

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак на Radio NV отмечал, что это было заказное убийство — пять выстрелов из оружия с глушителем, никакой ссоры, утро, четко спланированная акция.

13 июля глава Службы безопасности генерал-лейтенант Василий Малюк сообщил, что во время проведения спецоперации сотрудники СБУ ликвидировали агентов российских спецслужб, женщину и мужчину, которые по заданию ФСБ РФ совершили убийство Воронича.

«По результатам проведения негласных розыскных, активных контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы», — сообщил Малюк.

СМИ сообщали, что киллеры были из Азербайджана. Женщина пересекла границу с Молдовой в мае, ее напарнику было отказано во въезде из-за прошлых судимостей. СБУ сейчас выясняет, как ему удалось позже попасть в страну.

Алексея Мозгового убили 23 мая 2015 года, взорвав его автомобиль, когда он направлялся в Луганск. СМИ писали, что перед этим он намеревался выехать в Москву и дать пресс-конференцию.