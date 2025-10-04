В Северной Каролине подписали Закон Ирины, разработанный после убийства украинской беженки
Украинку Ирину Заруцкую убили в США (Фото: Iryna Zarutska VIA INSTAGRAM)
Губернатор Северной Каролины Джош Стайн подписал так называемый Закон Ирины, разработанный после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой. Об этом он сообщил в видеообращении.
Документ ужесточает проверку преступников, освобожденных под залог, а также запрещает безналичный залог за ряд насильственных преступлений и для большинства рецидивистов, пишет Fox News.
Несмотря на подписание закона, Стайн резко раскритиковал отдельные его положения. В частности, он назвал «варварством» внесенную в последний момент поправку, которая может позволить восстановление смертной казни в штате.
«Не будет никаких расстрелов в мое время на посту губернатора», — заявил он.
Кроме того, губернатор раскритиковал законопроект за «отсутствие амбиций и видения». Он призвал законодателей вернуться к работе и принять более комплексный пакет мер по общественной безопасности.
Речь идет, в частности, про:
- увеличение количества полицейских на улицах;
- программы предотвращения насилия и поддержку людей с наркотической зависимостью;
- усиление проверки биографических данных для ограничения доступа преступников к оружию;
- право временно изымать оружие у людей, которые представляют угрозу для себя или других;
- расширение финансирования системы психического здоровья.
Убийство Ирины Заруцкой: что известно
26 августа стало известно, что в Шарлотт, США, убили 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которая приехала в Америку, спасаясь от войны.
Местное издание The Charlotte Observer писало, что девушке нанесли смертельные ножевые ранения вечером, 22 августа на станции в Саут-Энде.
Вскоре после того, как полиция прибыла на место преступления, задержали подозреваемого в убийстве 34-летнего Декарлоса Брауна.
С 2011 года Брауна неоднократно арестовывали, в частности за кражу, ограбление с применением опасного оружия и угрозы, сообщает The Charlotte Observer.
8 сентября президент Дональд Трамп прокомментировал убийство Заруцкой, заявив, что «ее кровь на руках демократов».
«Я видел ужасное видео, на котором изображена молодая красивая украинская беженка, которая приехала в Америку, чтобы убежать от жестокой войны в Украине, и мирно ехала в метро в Шарлотте, Северная Каролина, где на нее жестоко напал психически неуравновешенный сумасшедший», — сообщил он.