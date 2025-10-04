В Северной Каролине подписали Закон Ирины, разработанный после убийства украинской беженки

Губернатор Северной Каролины Джош Стайн подписал так называемый Закон Ирины , разработанный после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой. Об этом он сообщил в видеообращении.

Документ ужесточает проверку преступников, освобожденных под залог, а также запрещает безналичный залог за ряд насильственных преступлений и для большинства рецидивистов, пишет Fox News.

Несмотря на подписание закона, Стайн резко раскритиковал отдельные его положения. В частности, он назвал «варварством» внесенную в последний момент поправку, которая может позволить восстановление смертной казни в штате.

«Не будет никаких расстрелов в мое время на посту губернатора», — заявил он.

Кроме того, губернатор раскритиковал законопроект за «отсутствие амбиций и видения». Он призвал законодателей вернуться к работе и принять более комплексный пакет мер по общественной безопасности.

Речь идет, в частности, про:

увеличение количества полицейских на улицах;

программы предотвращения насилия и поддержку людей с наркотической зависимостью;

усиление проверки биографических данных для ограничения доступа преступников к оружию;

право временно изымать оружие у людей, которые представляют угрозу для себя или других;

расширение финансирования системы психического здоровья.

Убийство Ирины Заруцкой: что известно

26 августа стало известно, что в Шарлотт, США, убили 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которая приехала в Америку, спасаясь от войны.

Местное издание The Charlotte Observer писало, что девушке нанесли смертельные ножевые ранения вечером, 22 августа на станции в Саут-Энде.

Вскоре после того, как полиция прибыла на место преступления, задержали подозреваемого в убийстве 34-летнего Декарлоса Брауна.

С 2011 года Брауна неоднократно арестовывали, в частности за кражу, ограбление с применением опасного оружия и угрозы, сообщает The Charlotte Observer.

8 сентября президент Дональд Трамп прокомментировал убийство Заруцкой, заявив, что «ее кровь на руках демократов».

«Я видел ужасное видео, на котором изображена молодая красивая украинская беженка, которая приехала в Америку, чтобы убежать от жестокой войны в Украине, и мирно ехала в метро в Шарлотте, Северная Каролина, где на нее жестоко напал психически неуравновешенный сумасшедший», — сообщил он.