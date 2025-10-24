Подозреваемого в убийстве украинки Ирины Заруцкой в США могут приговорить к смертной казни

Об этом 23 октября пишет NBC News.

Федеральные присяжные установили, что Браун намеренно убил Заруцкую 22 августа во время поездки на поезде.

Ему также предъявлено обвинение в «совершении насилия против железнодорожного перевозчика и системы массового транспорта, что привело к смерти». Это делает его потенциально пригодным к смертной казни, пишет издание.

26 августа стало известно, что в Шарлотт, США, убили 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которая приехала в Америку, спасаясь от войны.

Местное издание The Charlotte Observer писало, что девушке нанесли смертельные ножевые ранения вечером 22 августа на станции в Саут-Энди. По данным следствия, Заруцкая села на поезд в 21:46 на пустое место перед Брауном. Подозреваемый вытащил нож, нанес ей три удара сзади и после этого покинул место происшествия. Девушка погибла на месте. Ее тело нашли в заднем вагоне поезда, рядом были нож и окровавленная красная рубашка.

Вскоре после того, как полиция прибыла на место преступления, задержали подозреваемого в убийстве 34-летнего Декарлоса Брауна.

Ирина недавно переехала в США, спасаясь от войны в Украине. Она жила с партнером, училась в колледже, работала в центре для пожилых людей и пиццерии, а также ухаживала за животными по соседству.

С 2011 года Брауна неоднократно арестовывали, в том числе за кражу, ограбление с применением опасного оружия и угрозы, сообщает The Charlotte Observer.

8 сентября президент Дональд Трамп прокомментировал убийство Заруцкой, заявив, что «ее кровь на руках демократов».

«Я видел ужасное видео, на котором изображена молодая красивая украинская беженка, которая приехала в Америку, чтобы убежать от жестокой войны в Украине, и мирно ехала в метро в Шарлотте, Северная Каролина, где на нее жестоко напал психически неуравновешенный сумасшедший», — сообщил он.

4 октября сообщалось, что губернатор Северной Каролины Джош Стайн подписал Закон Ирины после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой, ужесточая проверку преступников и ограничения на залог.

В то же время он раскритиковал некоторые положения закона и призвал к принятию более широкого пакета мер по общественной безопасности, включая большее присутствие полиции и программы предотвращения насилия.