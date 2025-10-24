Подозреваемого в убийстве украинки Ирины Заруцкой в США могут приговорить к смертной казни
Украинка Ирина Заруцкая, которую убили в США (Фото: Iryna Zarutska VIA INSTAGRAM)
34-летний Декарлос Браун-младший, подозреваемый в убийстве 23-летней украинки Ирины Заруцкой в США, получил новое обвинение, предусматривающее возможность смертной казни.
Об этом 23 октября пишет NBC News.
Федеральные присяжные установили, что Браун намеренно убил Заруцкую 22 августа во время поездки на поезде.
Ему также предъявлено обвинение в «совершении насилия против железнодорожного перевозчика и системы массового транспорта, что привело к смерти». Это делает его потенциально пригодным к смертной казни, пишет издание.
26 августа стало известно, что в Шарлотт, США, убили 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которая приехала в Америку, спасаясь от войны.
Местное издание The Charlotte Observer писало, что девушке нанесли смертельные ножевые ранения вечером 22 августа на станции в Саут-Энди. По данным следствия, Заруцкая села на поезд в 21:46 на пустое место перед Брауном. Подозреваемый вытащил нож, нанес ей три удара сзади и после этого покинул место происшествия. Девушка погибла на месте. Ее тело нашли в заднем вагоне поезда, рядом были нож и окровавленная красная рубашка.
Вскоре после того, как полиция прибыла на место преступления, задержали подозреваемого в убийстве 34-летнего Декарлоса Брауна.
Ирина недавно переехала в США, спасаясь от войны в Украине. Она жила с партнером, училась в колледже, работала в центре для пожилых людей и пиццерии, а также ухаживала за животными по соседству.
С 2011 года Брауна неоднократно арестовывали, в том числе за кражу, ограбление с применением опасного оружия и угрозы, сообщает The Charlotte Observer.
8 сентября президент Дональд Трамп прокомментировал убийство Заруцкой, заявив, что «ее кровь на руках демократов».
«Я видел ужасное видео, на котором изображена молодая красивая украинская беженка, которая приехала в Америку, чтобы убежать от жестокой войны в Украине, и мирно ехала в метро в Шарлотте, Северная Каролина, где на нее жестоко напал психически неуравновешенный сумасшедший», — сообщил он.
4 октября сообщалось, что губернатор Северной Каролины Джош Стайн подписал Закон Ирины после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой, ужесточая проверку преступников и ограничения на залог.
В то же время он раскритиковал некоторые положения закона и призвал к принятию более широкого пакета мер по общественной безопасности, включая большее присутствие полиции и программы предотвращения насилия.