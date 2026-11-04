Вячеслав Зинченко, приговоренный к пожизненному заключению за убийство Ирины Фарион, подал апелляцию

Вячеслав Зинченко, которого суд во Львове признал виновным в убийстве языковеда Ирины Фарион и приговорил к пожизненному заключению, обжаловал приговор.

Апелляционная жалоба поступила в суд 3 ноября — об этом Суспільному стало известно из собственных источников, а адвокат Зинченко Диана Кара подтвердила эту информацию.

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Приговор Зинченко 1 октября вынесла коллегия судей Шевченковского районного суда Львова.

По закону у обвиняемого есть 30 дней с момента оглашения решения, чтобы его обжаловать, поэтому жалобу подали практически в последний момент. В ходе рассмотрения дела Зинченко своей вины не признал.

Убийство Ирины Фарион — что известно

Языковеда, публициста и бывшего народного депутата от ВО «Свобода» Ирину Фарион застрелили во Львове 19 июля 2024 года; она скончалась в больнице. 25 июля в Днепре задержали подозреваемого Вячеслава Зинченко, а на следующий день суд заключил его под стражу без права внесения залога. Свою вину он не признал. Во время одного из заседаний в апреле 2026 года, когда суд решил перейти к прениям, Зинченко попытался причинить себе вред.

1 октября Шевченковский районный суд Львова приговорил Зинченко к пожизненному заключению и обязал его выплатить 5 млн грн в качестве компенсации морального вреда дочери Фарион — Софии Особе. Суд пришел к выводу, что обвиняемый заранее готовился к преступлению.

Согласно материалам дела, он следил за Фарион с сентября 2023 года, искал её номер телефона через Telegram-боты и сохранял её персональные данные, интересовался графиками отключения света на её улице, купил переделанный пистолет и искал глушитель. Одорологическая экспертиза показала, что запах Зинченко на 99,999% совпал со следами на скамейке возле дома Фарион. В то же время установить, из какого именно пистолета убили языковеда, не удалось.

В телефоне Зинченко также нашли заметку, написанную на русском языке по дороге во Львов. В ней он назвал себя «санитаром этого общества», заявил, что действует из личной неприязни, и уверял, что не будет раскаиваться, даже если его поймают.