Арест без права внесения залога. Подозреваемому в убийстве Фарион продлили меру пресечения

Обвиняемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко в четверг, 8 января, в Шевченковском районном суде Львова продлили меру пресечения — арест без права внесения залога сроком на 60 суток, до 9 марта 2026 года включительно.

Об этом сообщает Суспільне.

Прокурор Дмитрий Петлеваный заявил, что 12 января истекает срок меры пресечения для Вячеслава Зинченко. Он пояснил, что если эту меру изменить на более мягкую, есть риск, что обвиняемый может не являться в суд, чтобы избежать наказания. Также прокурор отметил, что Зинченко не имеет постоянного жилья во Львове или области, поэтому обеспечить его надлежащее поведение другими, более мягкими мерами невозможно.

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В свою очередь адвокат призвал суд избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест с ношением средств наблюдения. Защита также назвала поданное ходатайство прокурора необоснованным, а указанные риски — необъективными и не подтвержденными надлежащими доказательствами, поэтому, мол, ходатайство является предвзятым и противоречивым.

Следующее заседание суда состоится 14 января в 10:30. Тогда заслушают экспертов и доказательства стороны защиты.

Убийство Ирины Фарион — что известно

25 июля 2024 года в Днепре задержали Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве экс-нардепа от ВО Свобода, публицистки и языковеда Ирины Фарион, которая умерла во Львове после выстрела в нее 19 июля.

26 июля МВД Украины провело брифинг, на котором раскрыло детали организации и убийства Фарион. Правоохранители рассказали, что задержанному уже объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

26 июля Зинченко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Сам он своей вины не признает.

25 декабря 2024-го в Нацполиции сообщили, что Зинченко изменили квалификацию преступления и теперь ему инкриминируют умышленное убийство лица в связи с выполнением им гражданского долга по мотивам национальной нетерпимости и незаконное обращение с оружием. Дело направили в суд, Зинченко грозит пожизненное лишение свободы.