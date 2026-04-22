Протестовал из-за дебатов. Подозреваемый в убийстве Фарион пытался устроить самоубийство в зале суда

Подозреваемый в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко во время судебного заседания в среду, 22 апреля, пытался совершить самоубийство в ответ на решение суда перейти к дебатам. Об этом пишет Укринформ .

Как отмечается в материале, Зинченко просил перенести судебные дебаты, поскольку плохо себя чувствует из-за голодовки. Однако коллегия судей приняла решение о проведении дебатов.

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«Я вообще голодаю с 17 числа, но это была пятница, потом суббота и воскресенье, то есть эти дни не фиксировали, что я голодаю. Поэтому я прошу сегодня отложить судебное заседание, потому что я чувствую себя крайне плохо. По состоянию здоровья я не мог ни подготовить ходатайство, ни к дебатам я не готов… В голове кружится, слабость, каждый день я сбрасываю плюс-минус по килограмму. Я просто… говорить то я могу, но мысль связать нормально не могу», — цитирует слова Зинченко Суспільне.

Мать подозреваемого назвала действия суда издевательством над ее сыном. В это время Зинченко поднял свой свитер, чтобы завязать на решетке, демонстрируя намерение совершить самоубийство. К нему в камеру направили охрану и надели наручники, пишет Укринформ.

Суд в свою очередь постановил продолжить заседание в присутствии врача, аргументируя это тем, что Зинченко сознательно решил голодать и способен говорить и понимать сказанное, поэтому оснований для переноса нет, сообщает Суспільне.

Подозреваемый отметил, что не хотел совершить самоубийство, а действие со свитером было протестом. Он также рассказал об условиях в СИЗО, в частности о том, что его прослушивали и угрожали.

По словам подозреваемого, его действия со свитером были спланированы для того, чтобы прервать судебное заседание.

«Я протестовал, как считал нужным. У меня других вариантов протеста не было… Я считаю, что я так могу, а больше никак. Я хочу, чтобы меня судили по закону и отложили дебаты по уважительным причинам. Уже видимо шестые сутки сухой голодовки начались и поэтому я не готов к этим дебатам. Я не прошу сейчас отпустить меня домой, ну я хочу, конечно, но… Ну давайте судиться, давайте дебаты, без вопросов. Но я хочу подготовиться, я хочу нормально себя чувствовать. Все. Это был протест, чтобы отложить дебаты», — цитирует Зинченко Суспільне.

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Вспомнив о прослушивании в камере, подозреваемый заявил, что если это не будет приобщено к материалам дела, он повторит «шоу».

24 марта во время судебного заседания Зинченко объявлял о начале голодовки из-за «похищения» «шведской стенки», которую ему передали. Он отмечал, что находится на голодовке в знак протеста против действий конкретного работника СИЗО.

Убийство Ирины Фарион — главное

25 июля 2024 года в Днепре задержали Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве экс-нардепа от ВО Свобода, публицистки и языковеда Ирины Фарион, которая умерла во Львове после выстрела в нее 19 июля.

26 июля Зинченко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Он своей вины не признает.

25 декабря в Нацполиции сообщили, что Зинченко изменили квалификацию преступления и теперь ему инкриминируют умышленное убийство лица в связи с выполнением им гражданского долга по мотивам национальной нетерпимости и незаконное обращение с оружием. Дело направили в суд, подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

5 марта 2026 года Шевченковский райсуд Львова продлил Вячеславу Зинченко меру пресечения на 60 суток. Он будет оставаться в СИЗО без альтернативы внесения залога.