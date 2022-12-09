Убийство «главного критика» Кадырова, возможно, было операцией для его спасения — СМИ 9 декабря, 21:54 Тумсо Абдурахманов (Фото:t.me/IADAT)

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, об убийстве которого в Швеции сообщалось 5 декабря, возможно, жив и находится под защитой шведской полиции.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Чеченской республики Ичкерия за рубежом в комментарии Кавказ.Реалии.

«По информации, которой располагает правительство Чеченской республики Ичкерия, Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой шведской полиции», — цитирует издание представителя пресс-службы.

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Ранее полиция Швеции по запросу медиа не подтверждала и не опровергала информацию об убийстве Абдурахманова, которая появилась в оппозиционных режиму Кадырова чеченских пабликах. На новый запрос правоохранители ответили, что им нечего добавить к предыдущему ответу.

5 декабря Радио Свобода со ссылкой на соратников Абдурахманова сообщило, что неизвестные убили оппозиционного блогера в Швеции.

Ранее Абдурахманов уже пережил одно покушение со стороны людей Кадырова.

В феврале 2020 года в его квартиру проник киллер, который попытался убить спящего оппозиционера молотком, однако был им обезврежен и в итоге приговорен судом Швеции к 10 годам лишения свободы.

Кто такой Тумсо Абдурахманов

Тумсо Абдурахманов, пока жил в Грозном, работал заместителем директора ФГУП Электросвязь. В 2015 году у него произошел конфликт с высокопоставленным чиновником правительства Чечни и родственником главы региона Исламом Кадыровым.

В связи с этим он уехал — сначала в Грузию, а потом в Польшу. После отъезда Абдурахманова в РФ в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об «участии в незаконных вооруженных формированиях». Кадыров обвинил его в связях с ИГИЛ.

Уже в эмиграции Абдурахманов стал самым популярным чеченским блогером. На его YouTube-канал подписаны более 250 тысяч человек.

Ранее в странах ЕС были убиты по меньшей мере трое выходцев из Чечни, которые критиковали Кадырова. В Австрии — Умар Исраилов, в Германии — Зелимхан Хангошвили, во Франции — Имран Алиев (Мансур Старый).