Убийство Гандзюк: в Киеве активисты провели акцию протеста под Администрацией президента
В понедельник, 4 февраля, в Киеве активисты пикетировали здание Администрации президента, требуя привлечь к ответственности причастных в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
"Спрашиваем у Петра Порошенко о том, когда заказчики убийства Екатерины Гандзюк и одновременно представители его партии будут лишены своих должностей", - заявили активисты.
По данным LB.ua, на Банковой собрались около 50 человек, в том числе активисты националистической организации С14 и других организаций.
На акцию принесли плакаты с надписью Кто заказал Катю Гандзюк?, а также с зачеркнутыми фамилиями председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.
После пикета возле Администрации президента активисты переместились к офису партии ВО Батькивщина.
Напомним, что отец погибшей активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства сотрудничал с партийцем Батькивщины Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.
Председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев назвал это заявление "провокацией нечистых людей", которые используют Виктора Гандзюка для своих "политических манипуляций".
В то же время председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер приостановил свое членство в партии Батькивщина.
Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).
Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что объявлено о подозрении ключевому организатору нападения на нее - гражданину Левину по прозвищу Москаль-младший.