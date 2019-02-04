Убийство Гандзюк: в Киеве активисты провели акцию протеста под Администрацией президента Сегодня, 20:25 276 Цей матеріал також доступний українською lb.ua В Киеве прошла акция Кто заказал Катю Гандзюк lb.ua

В понедельник, 4 февраля, в Киеве активисты пикетировали здание Администрации президента, требуя привлечь к ответственности причастных в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Спрашиваем у Петра Порошенко о том, когда заказчики убийства Екатерины Гандзюк и одновременно представители его партии будут лишены своих должностей", - заявили активисты.

По данным LB.ua, на Банковой собрались около 50 человек, в том числе активисты националистической организации С14 и других организаций.

На акцию принесли плакаты с надписью Кто заказал Катю Гандзюк?, а также с зачеркнутыми фамилиями председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

После пикета возле Администрации президента активисты переместились к офису партии ВО Батькивщина.

Напомним, что отец погибшей активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства сотрудничал с партийцем Батькивщины Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.

Председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев назвал это заявление "провокацией нечистых людей", которые используют Виктора Гандзюка для своих "политических манипуляций".

В то же время председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер приостановил свое членство в партии Батькивщина.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что объявлено о подозрении ключевому организатору нападения на нее - гражданину Левину по прозвищу Москаль-младший.