Убийство Гандзюк: СБУ проводит обыски у экс-чиновника Херсонской ОГА Рищука Сегодня, 12:29 Цей матеріал також доступний українською Евгений Рищук/Facebook Рищук подал в отставку в апреле Евгений Рищук/Facebook

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в доме, конном клубе и офисе бывшего заместителя главы Херсонской ОГА Евгения Рищука по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Об этом рассказал сам Рищук, пишет Громадське.

Он добавил, что в постановлении также говорилось о деле о поджоге Олешковского леса.

«Не получилось привлечь к делу Гандзюк, пытаются через лес, якобы Екатерина о нем писала. Ни к Гандзюк, ни к лесу я не имею отношения. Пока не разгонят эту СБУ, они не отстанут. Ничего не нашли», — заявил Рищук.

Он добавил, что обыски проводились в его отсутствие.

Напомним, нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30−39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексей Левин заявил, что заместитель председателя Херсонской ОГА Евгений Рищук просил «наказать» активистку.



Отец херсонской активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с членом Батькивщины Владиславом Мангером и главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым.