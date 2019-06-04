Убийство Гандзюк. Обвиняемые пошли на сделку со следствием, но не назвали заказчиков 4 июня, 17:58 Цей матеріал також доступний українською Melnychuk Vladyslav via Facebook Суд по делу Гандзюк, за стеклом один из обвиняемых Никита Грабчук Melnychuk Vladyslav via Facebook

В деле об убийстве общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк все пятеро обвиняемых признали свою вину. Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.



Фамилий заказчиков не назвали

О том, что обвиняемые пошли на сделку со следствием, было заявлено на заседании в Покровском райсуде Днепропетровской области, где накануне рассматривали дело.

Как отметила сторона обвинения, подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых к участию в покушении. Это Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Виктор Горбунов.

Обвинение обратилось в суд с просьбой приговорить обвиняемых к следующим срокам лишения свободы: Торбина к 6-ти с половиной годам, Грабчука - к 6-ти годам, Вишневского и Васяновича - к 4-м годам, а Горбунова - к 3-м. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Следующее заседание запланировано на 6 июня.

Фамилий заказчиков преступления исполнители так и не назвали, только рассказали об обстоятельствах. Прокурор отдела Генпрокуратуры Дмитрий Боян отметил, что обвиняемые разоблачают лиц, которые могут быть причастны к совершению убийства.

«Указанные пятеро обвиняемых полностью признали свою вину, указали на все обстоятельства только что указанного преступления и разоблачают лиц, которые могут быть к нему причастны», - заявил Боян.

Соглашение должен утвердить суд

В заседании Покровского райсуда Днепропетровской области приняли участие двое прокуроров, потерпевший - отец погибшей Виктор Гандзюк, его представитель, пятеро обвиняемых в организованном нападении и четверо их адвокатов, а также адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Было заключено соглашение между прокурором и обвиняемыми. И мы считаем, что оно законно

Адвокат Виктора Горбунова Сергей Полищук считает, что соглашение, заключенное со следствием, законно. Однако оно может быть обжаловано в суде.



«Было заключено соглашение между прокурором и обвиняемыми. И мы считаем, что оно законно. Суд примет решение: либо утвердить, либо нет. Потому что если утвердит, будет приговор, ребята будут отбывать наказание. Если не утвердит, будет судебное разбирательство», - заявил адвокат.

Борьба еще не завершена

Отец погибшей Виктор Гандзюк заявил о необходимости найти и наказать заказчиков.

«Моя главная цель на сегодняшний день - это найти и наказать заказчиков», - подчеркнул Виктор Гандзюк.

Сомнений в вине исполнителей не было никаких, отметил в комментарии Радио НВ общественный активист и друг Екатерины Гандзюк Владислав Грезев. Однако, добавил он, говорить о победе нельзя, пока не будут наказаны организаторы и заказчики.

«Борьба еще будет долгой и непростой, но мы не сдадимся, пока не доведем дело до конца, руки не опустим. Проблема в том, что система правопорядка, верховенства права, она совершенно имитирована в нашей стране. И функции правоохранительные органы свои прямые не выполняют, а в этих органах работают люди не преследующие целей, возложенных на такие институты, и даже там есть криминалитет, преступники. Поэтому они покрывают друг друга, саботируют следствие, делают это откровенно и не несут никакой ответственности», - заявил Грезев.

Напомним, 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в одно из медучреждений Киева. 4 ноября 2019 года Гандзюк умерла.