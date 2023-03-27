Убийство Гандзюк. Мангер и Левин остаются под стражей еще на два месяца 27 марта, 19:40 Екатерина Гандзюк (Фото:Віктор Гандзюк via Facebook)

Днепровский районный суд Киева на заседании 27 марта еще на два месяца оставил под стражей Владислава Мангера и Алексея Левина, обвиняемых по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом в комментарии Суспільне сообщила адвокат Виктора Гандзюка Ольга Верельник.

27 марта суд рассмотрел ходатайство о продлении меры пресечения Мангеру и Левину.

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Прокурор приобщил к ходатайству протокол допроса свидетеля Павла Пилипенко. Он еще в октябре 2022 года во время допроса сообщил, что сын Мангера Иван пытался его подкупить для того, чтобы тот изменил показания. Сторона защиты возражала против присоединения этого протокола к материалам. Суд им отказал и исследовал это доказательство.

Павел Пилипенко ранее давал показания о том, что ему о причастности Мангера к делу говорил Игорь Павловский. Также он сказал, что слышал разговор между Левиным и Сергеем Торбиным (исполнителем). Он, вероятно, касался выполнения заказа о нападении на Екатерину Гандзюк. Речь шла о том, что Николаевич (имелось в виду Мангер) не доволен темпом выполнения заказа.

Ходатайство о продлении меры пресечения удовлетворили.

31 июля 2018 в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Екатерину Гандзюк возле ее дома. Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября 2018 года, через три месяца после нападения.

По данным следствия, организаторами преступления оказались председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник одного из ее депутатов Алексей Левин.

Еще одним фигурантом дела является Игорь Павловский, который пошел на сделку со следствием, дав показания против обоих организаторов.

В деле Гандзюк трое непосредственных исполнителей преступления уже осуждены на 6,5, 3, 4 года тюремного заключения.