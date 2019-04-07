Убийство Гандзюк: Гордеев прокомментировал свою отставку
Глава Херсонской областной администрации и бывший народный депутат от БПП Андрей Гордеев заявил, что принял решение об отставке из-за того, что не хочет "нарушать покой государства".
Гордеев отметил, что самостоятельно инициировал собственную отставку.
"Я не хочу, чтобы последствия информкилерства против меня повлияли на покой нашего государства, а вместе с тем и на покой Херсонщины", - заявил Гордеев.
Напомним, 6 апреля Андрей Гордеев подал в отставку. Он является одним из подозреваемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).
Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.
4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что объявлено о подозрении ключевому организатору нападения на активистку - Алексею Левину по прозвищу Москал-младший. Глава ГПУ добавил, что Левин достаточно известная персона в уголовном мире.
По данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку.
В январе 2019 года СБУ объявила в розыск Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства Гандзюк.
Отец херсонской активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с членом Батькивщины Владиславом Мангером и главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым.
Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Он назвал это "политическим заказом" и заявил, что не намерен скрываться от следователей.
15 февраля суд избрал Мангер меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.Позже его адвокат внес за него залог и глава облсовета вышел на свободу.
5 апреля на него повторно надели электронный браслет.
Активисты требовали от президента Петра Порошенко уволить Гордеева.