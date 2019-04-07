Убийство Гандзюк: Гордеев прокомментировал свою отставку Сегодня, 02:13 1883 Цей матеріал також доступний українською Андрей Гордеев/Facebook Гордеев намерен защищать себя в суде Андрей Гордеев/Facebook

Глава Херсонской областной администрации и бывший народный депутат от БПП Андрей Гордеев заявил, что принял решение об отставке из-за того, что не хочет "нарушать покой государства".

Гордеев отметил, что самостоятельно инициировал собственную отставку.

"Я не хочу, чтобы последствия информкилерства против меня повлияли на покой нашего государства, а вместе с тем и на покой Херсонщины", - заявил Гордеев.

Напомним, 6 апреля Андрей Гордеев подал в отставку. Он является одним из подозреваемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что объявлено о подозрении ключевому организатору нападения на активистку - Алексею Левину по прозвищу Москал-младший. Глава ГПУ добавил, что Левин достаточно известная персона в уголовном мире.

По данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку.

В январе 2019 года СБУ объявила в розыск Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства Гандзюк.

Отец херсонской активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с членом Батькивщины Владиславом Мангером и главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым.

Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Он назвал это "политическим заказом" и заявил, что не намерен скрываться от следователей.

15 февраля суд избрал Мангер меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.Позже его адвокат внес за него залог и глава облсовета вышел на свободу.

5 апреля на него повторно надели электронный браслет.

Активисты требовали от президента Петра Порошенко уволить Гордеева.