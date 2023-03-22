По делу об убийстве активистки Гандзюк допросили бывшего главу ОГА Андрея Гордеева 22 марта, 20:59 Екатерина Гандзюк (Фото:Віктор Гандзюк via Facebook)

В ходе очередного судебного заседания по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк допросили бывшего главу Херсонской областной госадминистрации Андрея Гордеева.

Об этом сообщает юридическая компания Миллер.

По словам адвоката, представляющей интересы семьи Гандзюк, Ольги Веретильник, Гордеев на момент председательства в Херсонской ОГА, знал все перипетии политической жизни Херсона, поэтому его показания представляют особый интерес для следствия.

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В частности, на допросе он подтвердил несколько фактов:

Гандзюк действительно была влиятельной фигурой в городе, хотя Мангер и Левин, считающиеся заказчиками ее убийства, это отрицают;

конфронтация между активисткой и Мангером действительно была, хотя Мангер это отрицал. Гандзюк вышла из партии «Батькивщина», когда туда вступил Мангер, и вместе с журналистом издания «Мост» снимала о нем расследование;

Мангер и Левин имели дружеские отношения;

Гордеев считает, что Левин мог быть причастен к преступлению. К тому же сам Гордеев, являвшийся членом Блока Петра Порошенко, утверждал, что имел конфликт с «бютовцем» Мангером и даже пробовал сместить его с должности некоторое время.

При этом Гордеев выдвинул теорию о том, что Гандзюк «работала на СБУ» и ее убили из-за борьбы против пророссийских элементов в области. Якобы руководитель местного управления СБУ ее на это «вдохновил, но не защитил». Защита считает эту теорию конспирологической.

Абсурдность утверждений, как говорят в юридической компании Миллер, подчеркнул другой свидетель — бывший руководитель областного управления СБУ Данило Доценко. Он заявил, что знал активистку и имел с ней обычные рабочие отношения, когда она работала в городском совете. Однако вопреки версии, которую приводят Мангер и Левин, «агентом СБУ» она не была.

Следующее заседание суда по делу было назначено на 27 марта.

«Состоится рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания Владислава Мангера под стражей, который находится под стражей с июня 2020 года, еще перед отправкой дела в суд. Наши оппоненты настаивают на проведении повторной судебно-медицинской экспертизы, которая может отложить судебное разбирательство на время проведения. Но если ее не удовлетворят, то можно говорить, что следующие пять-шесть заседаний по делу будут последними», — говорит адвокат Веретильник.

Ранее во время очередного судебного заседания допросили эксперта-полиграфолога, участвовавшего в проверке на полиграфе исполнителей преступления, в частности, Сергея Торбина.

Дело о нападении на Екатерину Гандзюк передали на рассмотрение в Днепровский райсуд Киева еще в августе 2020 года, но рассматривают его до сих пор. Активисты инициативной группы Кто заказал Катю Гандзюк? считают, что затягивают дело адвокаты обвиняемых.