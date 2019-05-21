Убийство Гандзюк. Дело подозреваемых передают в районный суд в Днепропетровской области Вчера, 16:48 175 Цей матеріал також доступний українською Кто заказал Катю Гандзюк? via Facebook Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года Кто заказал Катю Гандзюк? via Facebook

Дело подозреваемых в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк передают в Покровский районный суд Днепропетровской области.

Информацию об этом подтвердил адвокат председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера Дмитрий Ильченко, передает Радио Свобода.

Ильченко заявил, что информацию обнародовали на заседании в Херсонском городском суде. Сторона обвинения сообщила, что обратилась в Верховный суд с ходатайством о передаче дела по подсудности и тот его удовлетворил.

«Основанием для этого стало то, что трое из пяти обвиняемых якобы проживают на территории Покровского района Днепропетровской области», - заявил адвокат.

В то же время Ильченко сказал, что ранее эти лица отмечали другие адреса проживания и только один из них отмечал, что зарегистрирован в Днепропетровской области.

«Что изменилось за это время, нам неизвестно. Почему произошел перенос в такой далекий район, куда далеко ехать и адвокатам, и журналистам, я не знаю», - заявил адвокат.

По его словам, дело было передано в суд вместе с соглашением о признании виновности всех пятерых обвиняемых. Ильченко отметил, что обычно в таких случаях проводится только одно судебное заседание с утверждением решения. По его данным, решение Верховного суда еще не передано в исполнение в херсонский суд.

Напомним, 24 апреля пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что подозрение исполнителям убийства Екатерины Гандзюк было изменено после заключения ими договоров о признании виновности.

До этого их подозревали в умышленном убийстве по части 2 статьи 115, которое предусматривало лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Подозрения были изменены на ч.2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и на ч.2 ст. 121 УК (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи о нанесении тяжких повреждений предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.

Подозрение изменили также главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого до этого подозревали в том, что он был заказчиком убийства.

Екатерина Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября 2018. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги 30-39% тела, нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

31 июля 2018 года в Херсоне на нее было совершено нападение. Ее облили серной кислотой, в результате активиста получила химические ожоги туловища, руки и лица.