Убийство Гандзюк: адвокат ключевого подозреваемого отрицает причастность своего подзащитного Вчера, 14:17 392 Цей матеріал також доступний українською

Защита подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) отрицает его причастность к преступлению.

Об этом заявил адвокат подозреваемого Михаил Величко.

"Никакого отношения Алексей Левин к подготовке и осуществлению данного преступления не имеет", - цитирует Величко Українськi Новини.

Защитник подтвердил, что Левин тесно общался и дружил с двумя другими подозреваемыми в убийстве Гандзюк - Игорем Павловским и Сергеем Торбиным.

В то же время, по словам Величко, подзащитный не интересовался Гандзюк, не знал о ней и не имел мотивов ее убивать.

Адвокат утверждает, что Левин выехал из Украины в августе 2018 года в Доминиканскую республику не с целью скрыться от следствия, а для восстановления здоровья и по семейным обстоятельствам.

Он добавил, что Левин в ближайшее время не намерен возвращаться в Украину из-за опасений в "незаконном привлечении к уголовной ответственности".

Кроме того, адвокат считает, что заказчика убийства Гандзюк вообще не существует.

"Смею предположить, что в деле о нападении на Катерину Гандзюк нет никакого заказчика или заказчиков", - сказал Величко.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что объявлено о подозрении ключевому организатору нападения на активистку - Алексею Левину по прозвищу Москал-младший. Глава ГПУ добавил, что Левин достаточно известная персона в уголовном мире.

По данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку.

В январе 2019 года СБУ объявила в розыск Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства Гандзюк.