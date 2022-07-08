Полиция нашла взрывчатку и оружие в доме мужчины, который застрелил экс-премьера Японии

8 июля, 18:23
В Японии убили Синдзо Абэ (Фото:Mandatory credit Kyodo via REUTERS)

В Японии убили Синдзо Абэ (Фото:Mandatory credit Kyodo via REUTERS)

Японская полиция обнаружила взрывчатку и оружие в доме мужчины, который 8 июля застрелил бывшего премьера страны Синдзо Абэ.

Как сообщает NHK, на месте работают саперы. Они призывают местных жителей не приближаться к жилью задержанного правоохранителями 41-летнего Тецуя Ямагами.

При этом The Guardian уточняет, что в доме подозреваемого нашли несколько единиц самодельного оружия.

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Полиция утверждает, что при обыске в доме подозреваемого было изъято несколько самодельных единиц оружия, аналогичного тому, что использовалось при нападении. Они описали оружие как «40 см в длину и 20 см в высоту», но также намекнули, что обращаются с ним с осторожностью из-за «возможности детонации».

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В пятницу, 8 июля, после покушения скончался экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 67-летний Абе скончался в одной из больниц.

Покушение на него было совершено утром 8 июля в городе Нара. Он получил огнестрельное ранение в правую часть шеи.

Экс-премьер-министр госпитализирован, но не смогли спасти жизнь.

Полиция задержала стрелка. По данным телеканала Nihon TV, это 41-летний бывший служащий морских сил самообороны страны Тецуя Ямагами.

Как сообщали местные СМИ и полиция, бывший военный несколько раз выстрелил в Абе из пистолета, когда тот выступал с речью на митинге в рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента. Задержанный заявил, что недоволен политикой Абе и им самим, и потому собирался его убить.

Синдзо Абэ занимал должность премьер-министра Японии в 2006—2007 и 2012—2020 годах, он проработал дольше всего на этом посту в истории страны.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Япония Синдзо Абэ убийство

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