Убийство Гандзюк. Суд не смог вынести приговор 17 мая, 16:23 Екатерина Гандзюк (Фото:Віктор Гандзюк via Facebook)

Днепровский райсуд Киева не вынес приговор по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает Суспільне.

Оглашение приговора состоится после 20 июня.

В комментарии журналистам судья-спикер Днепровского райсуда Вера Левко заявила, сегодня приговор не огласили, потому что судье нужно время на проработку томов дел, чтобы написать текст приговора.

Видео дня

Читайте также: По делу об убийстве активистки Гандзюк допросили бывшего главу ОГА Андрея Гордеева

«Суд длился более трех лет и есть до 200 томов уголовного дела и только 70 томов — письменные доказательства, не считая показания допрошенных лиц… Все это судьи нужно перечитать, оценить и написать в своем решении. Поэтому судья определила такое время (после 20 июня — ред.) и окончательно ни день, ни время не понятны. По мере того, как будет продвигаться написание текста приговора, судья будет ориентировать СМИ, когда будет объявлен полный текст», — сказала Левко.

Кроме того, по ее словам, в делах есть «многочисленные жалобы» защитников, которые судья должен рассмотреть в совещательной комнате и дать им оценку.

31 июля 2018 в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Екатерину Гандзюк возле ее дома. Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября 2018 года, через три месяца после нападения.

По данным следствия, организаторами преступления оказались председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник одного из ее депутатов Алексей Левин.

Еще одним фигурантом дела является Игорь Павловский, который пошел на сделку со следствием, дав показания против обоих организаторов.

В деле Гандзюк трое непосредственных исполнителей преступления уже осуждены на 6,5, 3, 4 года тюремного заключения.